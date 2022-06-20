Компания «ЛУКОЙЛ» расширяет возможности для обучения местного персонала и обеспечения квалифицированными сотрудниками на долгосрочную перспективу. На Кандымском газоперерабатывающем заводе в Бухарской области организовано повышение квалификации для работников АО «Узбекнефтегаз» по направлению «Теплогазоснабжение, электроснабжение, внедрение энергосберегающего оборудования на предприятии нефтегазовой отрасли».

Стажировка организована в рамках исполнения дорожной карты по расширению сотрудничества между АО «Узбекнефтегаз» и ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2021−2022 годы.

Являясь многолетними партнерами, компании на ежегодной основе осуществляют сотрудничество в вопросах подготовки квалифицированных кадров. Так, в апреле 2022 года 10 сотрудников АО «Узбекнефтегаз» прошли стажировку на Кандымском газоперерабатывающем заводе компании «ЛУКОЙЛ».

Кроме того, около 30 специалистов AO «Узбекнефтегаз» прошли курс по повышению квалификации на предприятиях группы «ЛУКОЙЛ» в России: ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (ТПП «Ямалнефтегаз»), ООО «РИТЭК» (ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» и ООО НК «Югранефтепром»). Специалисты усовершенствовали навыки в таких направлениях, как современные методы добычи газа, увеличение нефтегазоотдачи пластов, проектирование и бурение высокотехнологичных скважин.





В целом в 2022 году программа стажировок на предприятиях группы «ЛУКОЙЛ» в России охватит более 130 специалистов нефтегазовой отрасли Узбекистана.

Помимо наращивания партнерского сотрудничества в области обучения и повышения квалификации специалистов фундаментальной ценностью ЛУКОЙЛа являются также вопросы постоянного развития персонала и подготовки кадрового резерва компании, отвечающего всем потребностям современного производства.





Ежегодно персонал организаций группы «ЛУКОЙЛ» проходит обучение по различным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, участвует в семинарах и тренингах.

В 2022 году ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» проведено обучение более 200 своих работников по таким профессиональным программам, как:

«Трансфертное ценообразование»;

«Создание запросов Microsoft SQL Server»;

«Выполнение запросов Transact-SQL»;

«Производственный контроль и требования безопасности к проведению работ на предприятиях нефтегазового комплекса»;

«Защита от коррозии промысловых сооружений и оборудования нефтегазового комплекса»;

«Эксплуатации газовых детекторов»;

«Интегрированное моделирование нефтяных и газовых месторождений» и другие.





Программы обучения проводились как на территории Республики Узбекистан, так и на территории Российской Федерации.

Сотрудники «ЛУКОЙЛ-Узбекистан» регулярно проходят стажировки в организациях группы «ЛУКОЙЛ» в России: ПАО «ЛУКОЙЛ», ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Система подготовки персонала в организациях группы «ЛУКОЙЛ» как составная часть политики управления человеческим капиталом постоянно совершенствуется с учетом стратегии развития компании, изменений на рынке труда и в законодательстве стран присутствия.

Основными направлениями работы в области развития персонала являются:

внедрение современных методов подготовки работников и оценки их результативности;

формирование корпоративных и целевых программ обучения;

развитие системы дистанционного обучения;

сотрудничество с образовательными организациями высшего образования.

«ЛУКОЙЛ», выступая в роли ответственного инвестора, уделяет большое внимание вопросам развития системы подготовки кадров для нефтегазовой отрасли в странах присутствия, в том числе в Узбекистане. Компания заинтересована в расширении возможностей для обучения местного персонала и обеспечения квалифицированными сотрудниками на долгосрочную перспективу.

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