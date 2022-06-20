Тела двух несовершеннолетних детей С. У. и Р. У. со следами убийства были обнаружены в доме, где они проживали, в городе Андижане, сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Андижанская городская прокуратура возбудила уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 97 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц) Уголовного кодекса Узбекистана.

Следственные мероприятия ведёт отдел по расследованию особо тяжких преступлений областной прокуратуры. Прокурор области взял дело под личный контроль, говорится в сообщении.