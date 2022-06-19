В субботу, 18 июня, в Узбекистане было официально зарегистрировано 108 случаев коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Примерно такая же цифра была отмечена в конце февраля, затем статистика показывала снижение.

Неуклонный прирост выявляемости наблюдается с понедельника, когда было выявлено около 40 случаев. В пятницу было подтверждено 90 случаев.

85 из 108 случаев в субботу были подтверждены в Ташкенте, 10 — в Ташкентской области. Четыре случая выявлено в Бухарской области, по три — в Джизакской и Андижанской.

Общее количество случаев, официально подтверждённых с середины марта 2020 года, составляет на данный момент 239633.

Об умерших от последствий COVID-19 не сообщается уже несколько месяцев. Общее число официально зарегистрированных умерших остаётся на уровне 1637.