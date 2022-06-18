Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 июня во время посещения Центра детской онкологии и гематологии провёл видеоселекторное совещание по вопросам охраны материнства и детства.

В сообщении пресс-службы главы государства отмечается, что в Узбекистане насчитывается почти 20 миллионов детей и женщин репродуктивного возраста. Апрельским постановлением президента, утвердившим меры по охране материнства и детства в 2022—2026 годах, в многопрофильных поликлиниках всех районов и городов были созданы детские отделения. Кроме того, восстановлены посты экстренной помощи и детские реанимационные, которые работают круглосуточно.

Родильные комплексы и перинатальные центры, а также женские консультационные кабинеты ежегодно оказывают медпомощь 850 тысячам беременных женщин. Во всех центральных поликлиниках созданы кабинеты онкологического наблюдения, ежегодно проводится обследование женщин старше 35 лет, что увеличило шансы раннего выявления рака у женщин в 10 раз.

За последние шесть лет интенсивный показатель материнской смертности снизился с 21 до 15, а уровень младенческой смертности — с 11 до 8. «Но даже такая ситуация является большой трагедией для нашего общества», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Министр здравоохранения Бехзод Мусаев ((второй справа) и его заместители. Фото: Пресс-служба президента.

Сегодня только 16 больниц в стране оказывают специализированную помощь при осложнённой беременности, отметил президент. Он поручил преобразовать 46 районных и городских родильных комплексов в межрайонные перинатальные центры.

Отмечалось, что для каждой из 17 тысяч медицинских бригад, организованных в поликлиниках, были обучены и проинструктированы квалифицированные акушерки.

В текущем году в 15 роддомах Ташкента приступили к проверке слуха новорождённых. Шавкат Мирзиёев поставил задачу подготовить специалистов, закупить специальное оборудование и со следующего года внедрить эту практику во всех роддомах.

Президент также поручил создать новую структуру по охране здоровья женщин и детей. Сегодня вопросами здоровья женщин репродуктивного возраста занимается Центр репродуктивного здоровья, выявлением пороков у плода — Скрининг-центр, а проблемами деторождения — Центр акушерства и гинекологии.

«Из-за отсутствия тесного взаимодействия между региональными отделениями этих центров страдает качество и оперативность оказания помощи женщинам. В связи с этим указано на необходимость объединить эти три учреждения», — отмечает пресс-служба главы государства.

Новый центр будет специализироваться на таких задачах, как решение медико-биологических проблем репродуктивного здоровья на основе инновационных технологий, проведение генетических исследований по профилактике врождённых пороков развития и обеспечение безопасного материнства.