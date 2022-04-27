Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 апреля подписал постановление об усилении охраны материнства и детства в 2022—2026 годах. Документ нацелен на значительное улучшение доступа к квалифицированной медпомощи роженицам и новорождённым.

Согласно документу, с 1 мая в многопрофильных центральных поликлиниках и семейных поликлиниках Ташкента будут открыты детские отделения. Дополнительные штатные единицы выделены не будут, однако в этих отделениях должны быть все узкие специалисты в области педиатрии, врачи-педиатры для обслуживания учащихся школ, детские врачи-гинекологи, соответствующие средние медицинские работники, работники кабинетов вакцинации и патронажные медицинские сестры «медицинских бригад», отмечено в постановлении.

В медицинских объединениях районов и городов в рамках действующих штатных единиц будут созданы отделения анестезиологии-реанимации детей, а также круглосуточные педиатрические посты экстренной медицинской помощи.

В Нукусе до конца 2023 года будет открыт Детский медицинский кластер. В его составе под единым управлением будут действовать Детский многопрофильный медицинский центр Каракалпакстана, клиника Медицинского института Каракалпакстана и Детская стоматологическая поликлиника.

В создаваемых новых 46 межрайонных перинатальных центрах будут организованы отделения реанимации новорожденных не менее чем с 6 койко-местами (с выделением дополнительных штатных единиц).

В Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре педиатрии намечено открытие референс-лаборатории ранней диагностики наследственно-генетических, в том числе орфанных, заболеваний у детей. Она будет иметь 17 региональных лабораторий.

В 2022—2023 годах в Республиканском перинатальном центре, перинатальных центрах и детских многопрофильных медицинских центрах Каракалпакстана, областей и Ташкента намечено создание 29 экстренных перинатальных и экстренных педиатрических мобильных дежурных реанимационных бригад.

Для полного охвата медицинскими услугами детей, беременных и женщин фертильного возраста пунктами семейного врача, семейными поликлиниками и многопрофильными центральными поликлиниками с 1 июля для составов медицинских бригад дополнительно выделяются 3600 штатных единиц средних медицинских работников (патронажных медицинских сестёр и акушерок), а с 1 января 2023 года — ещё 4900 штатных единиц.

С 1 мая вводится бесплатное питание родителей и других лиц, ухаживающих за больными детьми, находящимися на лечении в Центре детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии.

Дополнительно предусмотрено внедрение в детских многопрофильных медицинских центрах Каракалпакстана, областей и Ташкента, а также во всех родильных комплексах регионов мероприятий аудиоскрининга для раннего выявления нарушений слуха у новорожденных. Для проведения анализа результатов мероприятий аудиоскрининга в Каракалпакстане, областях и Ташкенте будут созданы центры электронного наблюдения (трекинга).