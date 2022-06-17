В Ташкенте откроется новый торговый комплекс Ecobozor Beruniy уже 18 июня.

В дни открытия посетителей ждут различные акции, розыгрыши, выгодные предложения от Ecobozor и партнеров: MEDIAPARK, Strawberry, Billur Bakery. Гостей ждут концерт с участием звезд узбекской эстрады и насыщенная шоу-программа. Торжественное открытие Ecobozor Beruniy запомнится яркими эмоциями, радостью и незабываемыми впечатлениями.





Ecobozor Beruniy включает в себя удобства современного торгового центра и атмосферу традиционного восточного рынка. В новом филиале расположено более 95 магазинов продуктов питания и напитков, бытовой техники, товаров для дома и других видов продукции. Также в Ecobozor имеются фермерские ряды, а в центре комплекса расположены островки с выпечкой, где покупатели смогут приобрести свежий хлеб и ароматные хлебобулочные изделия прямиком из печи.





Торговый комплекс площадью более 12 000 кв. м сможет одновременно вместить до 15 000 посетителей. Для комфортного пребывания посетителей в Ecobozor Beruniy предусмотрена вместительная парковка на более 600 автомобилей, фудкорты и прогулочные зоны.

Попав в Ecobozor Beruniy, посетители смогут ощутить себя на улицах Бухары, Хивы и Самарканда благодаря интерьеру, выполненному в стиле древних восточных городов и украшенному традиционными орнаментами.





Ecobozor Beruniy будет работать ежедневно с 7:00 до 23:00.

«Ecobozor Beruniy — рынок вашей мечты».

Телефоны: (+998) 71−207−55−53, (+998) 55−500−40−04.

Ecobozor Beruniy ждет гостей 18 и 19 июня по адресу: Шайхантохурский район, ул. Беруни, 41.

Ориентир: станция метро «Беруни».

Instagram: @ecobozoruz

Telegram: t.me/ecobozorofficial

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