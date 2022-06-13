Сенат Олий Мажлиса на 27-м пленарном заседании одобрил поправки, предусматривающие введение административной ответственности за нарушение законодательства об открытости государственных органов.

В частности, новая статья 215−7 КоАО будет предусматривать штраф на должностных лиц от 3 до 5 базовых расчетных величин (от 900 тысяч до 1,5 млн сумов) за неопубликование или неполное опубликование сведений, внесенных в Перечень социально значимых сведений, подлежащих размещению в качестве открытых данных, несоблюдение сроков и порядка публикации или искажение данных. За то же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания, предусматривается штраф от 5 до 10 БРВ (от 1,5 млн до 3 млн сумов).

Агентство по противодействию коррупции может оформлять административные протоколы по таким нарушениям и направлять их на рассмотрение в суд.

Председатель Сената Танзила Нарбаева назвала это «очередным шагом» к открытости и прозрачности госорганов перед обществом.

С июня госорганы обязаны публиковать 33 набора открытых данных о своей деятельности, в том числе о закупках, командировках, служебных автомобилях и жилье.

В конце 2021 года директор Агентство по противодействию коррупции Акмал Бурханов сообщил, что большая часть министерств и ведомств нарушает законодательство об открытых данных и не публикует социально значимую информацию. После этого агентство предложило штрафовать госслужащих за нераскрытие данных.

В марте он также сообщил, что 80 из 135 государственных органов и организаций (60%) при осуществлении госзакупок не размещали эту информацию на соответствующих ресурсах. 88 госорганов и организаций своевременно не опубликовали отчёты о командировочных расходах и расходах по встрече зарубежных гостей.

Не в полной мере указывается информация, связанная с госзакупками, сметы расходов и их исполнение, командировочные расходы, информация об автомобилях и служебных домах и др. У 43 из 204 районных и городских хокимиятов сайты не работают вообще.

Кроме того, Сенат одобрил поправки, расширяющие права адвокатов. Теперь они с согласия доверителя в экономическом, гражданском и административном судопроизводстве при досудебной подготовке и в судебном процессе имеет право запрашивать проведение экспертизы на договорной основе государственными и негосударственными судебно-экспертными организациями, требовать приобщения заключения экспертизы к материалам дела и оценку его судом в совокупности имеющихся в деле доказательств.

Кроме того, предусматривается, что в качестве эксперта в гражданском судопроизводстве может выступать и эксперт негосударственной судебно-экспертной организации.

Законом отменяется административная ответственность за такие правонарушения, как несоблюдение сроков дебиторской и кредиторской задолженности и нарушение сроков проведения платежей при наличии соответствующих средств на счетах предприятий, а также причинение имущественного вреда хозяйствующим субъектам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств.

Кроме того, в законодательные акты вносятся новые нормы, предусматривающие участие и полномочия негосударственных судебных экспертов в ходе дознания, предварительного следствия и судебного производства.

Закон вступит в силу после его подписания президентом.