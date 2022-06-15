В связи с ожидаемыми дождями 15−17 июня по предгорным и горным районам Ферганской долины возможны селе-паводковые явления, сообщил Узгидромет.

Наманганская область : по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому и Янгикурганскому районам;

: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому и Янгикурганскому районам; Ферганская область: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому и Бешарыкскому районам;

по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому и Бешарыкскому районам; Андижанская область: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Ходжаабадскому и Мархаматскому районам и городу Ханабад.

Граждан проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей, выезжающих в горные районы, призвали соблюдать меры предосторожности.