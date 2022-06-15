Некоторые женщины откладывают рождение первого ребенка на более поздний возраст. Однако с годами количество яйцеклеток уменьшается, и снижаются шансы забеременеть. Руководитель отделения ЭКО, специалист по репродуктивной медицине доктор Тайфун Кутлу из медицинского центра Anadolu (Турция) рассказал, как сохранить фертильность и что делать женщинам после 30 лет, которые в ближайшее время не планируют беременность.





Сколько яйцеклеток в среднем насчитывается у девочки при рождении

Когда рождается девочка, у нее насчитывается около 1,5−2 млн яйцеклеток. К периоду полового созревания их количество сокращается до 300−400 тысяч. С наступлением менструации женщины ежемесячно начинают терять около тысячи яйцеклеток. Когда их запас окончательно истощается, наступает период менопаузы.

Какие факторы могут привести к истощению запасов яйцеклеток

Есть много факторов, которые могут привести к сокращению овариального резерва. Это курение и стресс, возраст, операции на яичниках либо некоторые виды лечения, такие как химиотерапия или радиотерапия при онкологии.

Когда запас яйцеклеток начинает быстро истощаться

Ранее считалось, что после 40 лет истощается запас яйцеклеток. Со временем эта возрастная планка опустилась до 37 лет. Сегодня уже некоторых женщин после 35 лет происходит быстрое истощение запасов яйцеклеток и ухудшается их качество. По сравнению с тем, что было 10 лет назад, врачи стали чаще встречать молодых пациенток с серьезным дефицитом яйцеклеток и ранней менопаузой. Их процент начал увеличиваться.

Кто находится в группе риска

Прежде всего, это женщины с неблагоприятной генетической предрасположенностью. Те, у кого в семье есть случаи раннего климакса среди близких родственников: матери, тети, сестры. Это может говорить о генетической предрасположенности к быстрому истощению овариальных резервов.

В группе риска также находятся пациентки с онкологическими заболеваниями, которым требуется проведение химиотерапии или радиотерапии. В данном случае врачи Anadolu рекомендуют перед началом лечения оценить объем яйцеклеток и при необходимости провести их криоконсервацию (заморозку), чтобы в дальнейшем использовать при планировании беременности. Проблема может коснуться и женщин с заболеваниями яичников. В частности, пациенток, которым предстоит операция, связанной с наличием кисты.

Каким образом можно определить запас яйцеклеток

С помощью УЗИ можно подсчитать количество яйцеклеток в яичниках и сказать, соответствует ли этот объем возрасту пациентки. Кроме того, есть определенные анализы: антимюллеровский гормон (АМГ), а также FSH и E2 на второй и третий день менструации.

Какой запас считается достаточным

Даже одной яйцеклетки может быть достаточно для того, чтобы родить здорового ребенка. В данном случае намного важнее ее качество. Даже женщины с небольшим количеством яйцеклеток могут спонтанно забеременеть. Однако лучше не надеяться на удачу и не терять время в ожидании беременности, потому что запасы могут полностью истощиться. Сегодня существует много эффективных методов лечения, которые помогают забеременеть и родить здорового ребенка даже при ограниченных резервах.





Какой возраст считается подходящим для рождения ребенка

Подходящий возраст для родов — 25−35 лет. И хотя после 35 лет женщины все еще ощущают себя молодыми и активными, тем не менее с годами метаболизм замедляется и становится сложнее зачать ребенка. Возраст является важным фактором, поэтому врачи Anadolu советуют не затягивать с первыми родами. А если вам больше 35 лет и вы не планируете пока рожать ребенка, специалисты рекомендуют проверить запасы яйцеклеток и при необходимости заморозить их на будущее.

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