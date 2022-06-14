Yangia Market — новое явление на культурной карте Ташкента. Это больше, чем ярмарка молодых дизайнеров или винтажный маркет. Это объединение представителей многих направлений предпринимательства, культуры и искусства.

Молодые и перспективные дизайнеры, ремесленники, музыканты и художники, гастро-энтузиасты и другие профессионалы в своем направлении собраны воедино.

В программе: знакомство, общение, музыка, еда, уникальные товары.

Музыкальная программа:

18 июня: день: McLoud; вечер: Арлайим Гувайды, группа Dalahast;

19 июня: день: Тимур Тимтемпо; вечер: Rishat, Лалиддин, VOLVR (Иззат Рустамов).



Гости мероприятия смогут попробовать блюда вьетнамской, израильской и узбекской кухонь, а также эксклюзивные десерты, мороженое, лимонады и комбучу.

У тех, кто хочет получить необычный опыт и реализовать давнюю мечту, будет возможность сделать татуировку прямо на ярмарке.

Партнером мероприятия выступит TBC Bank.

Дата и время мероприятия: 18−19 июня с 12:00 до 21:00.

Адрес: ул. Султана Машхади, 210, двор 139 documentary centre.

E-mail: yangiamarket@gmail.com

Instagram: @yangiamarket

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