Yangia Market — новое явление на культурной карте Ташкента. Это больше, чем ярмарка молодых дизайнеров или винтажный маркет. Это объединение представителей многих направлений предпринимательства, культуры и искусства.
Молодые и перспективные дизайнеры, ремесленники, музыканты и художники, гастро-энтузиасты и другие профессионалы в своем направлении собраны воедино.
В программе: знакомство, общение, музыка, еда, уникальные товары.
Музыкальная программа:
18 июня:
- день: McLoud;
- вечер: Арлайим Гувайды, группа Dalahast;
19 июня:
- день: Тимур Тимтемпо;
- вечер: Rishat, Лалиддин, VOLVR (Иззат Рустамов).
Гости мероприятия смогут попробовать блюда вьетнамской, израильской и узбекской кухонь, а также эксклюзивные десерты, мороженое, лимонады и комбучу.
У тех, кто хочет получить необычный опыт и реализовать давнюю мечту, будет возможность сделать татуировку прямо на ярмарке.
Партнером мероприятия выступит TBC Bank.
Дата и время мероприятия: 18−19 июня с 12:00 до 21:00.
Адрес: ул. Султана Машхади, 210, двор 139 documentary centre.
E-mail: yangiamarket@gmail.com
Instagram: @yangiamarket
На правах рекламы.