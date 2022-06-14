Компания «Узбекистон темир йуллари» сообщила даты возобновления движения поездов в Россию и начала движения поезда в Таджикистан.

По данным пресс-службы компании, с 23 июня начнётся курсирование поезда №5/6 сообщением «Ташкент — Самара — Ташкент». Он будет отправляться с вокзала «Ташкент-Центральный» по четвергам в 19:05 и прибывать в субботу в 18:14 на вокзал «Самара». Отправление из Самары — по воскресеньям в 16:11 с прибытием в Ташкент во вторник в 16:56.

Расстояние от Ташкента до Самары по железной дороге — 2271 км. Время в пути — 48 часов. Поезд сформирован из 11 вагонов: 3 купе, 7 плацкартных и вагона-ресторана.

С 20 июня начнёт курсирование новый пассажирский поезд №301/302 сообщением «Душанбе — Ташкент — Душанбе». Поезд будет отправляться из Душанбе по понедельникам и прибывать в Ташкент по вторникам в 13:43. Отбытие из Ташкента — во вторник в 16:15, прибытие в Душанбе — в среду.

Расстояние от Ташкента до Душанбе по железной дороге составляет 916 км. Поезд будет находиться в пути 21 час. Поезд сформирован из 10 вагонов: 4 купе, 5 плацкартных и вагона-ресторана. Стоимость билета начинается от 381,4 тысячи сумов с учётом скидок в зависимости от срока продажи.