10 июня прошло очередное заседание конституционной комиссии по внесению изменений в Конституцию Узбекистана. Мероприятие впервые транслировалось в прямом эфире на телеканале UzReport TV и в Facebook.

Депутат Тулкинжон Каримов озвучил поступившее предложения о внесении изменения в статью 63 Конституции. В частности, положение «брак основывается на свободном согласии и равноправии сторон» предлагается изложить так: «брак основывается на свободном согласии и равноправии женщины и мужчины».

По его словам, в статье 2 Семейного кодекса также указано, что регулирование семейных отношений осуществляется на основе принципа добровольности брачного союза мужчины и женщины.

Он отметил, что такая же формулировка присутствует в конституциях России, Украины, Армении, Кыргызстана, Грузии и Польши.

«Эта норма создаст возможность для прочности семьи. А прочная семья послужит основной для сильного государства», — сказал депутат.

Лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров заявил, что данный вопрос его партия поднимает регулярно.

«Нам очень важно, что общественность поддерживает это мнение. На многих встречах мы говорим, что 7−10 лет назад такой решительности не было. И мы не обращали внимания, что в нашей Конституции есть такое угрожающее положение», — заявил он.

Алишер Кадиров (в центре). Кадр UzReport TV.

По его словам, когда говорится о сторонах, можно подразумевать и «однополые браки, которые быстро распространяются в западном мире и разрешены у них на уровне закона и даже Конституции».

«Мы конкретно определяем эту норму, которую необходимо рассматривать как конкретный пример духовной защиты, защиты нашего духовного наследия, духовных ценностей. Я полностью поддерживаю и призываю членов комиссии поддержать», — сказал депутат.

Абдурахим Иркаев. Кадр UzReport TV.

Сенатор, профессор Каршинского государственного университета Абдурахим Иркаев считает, что норму необходимо оставить без изменений из-за возможной реакции международного сообщества.

«Как на это отреагирует зарубежный мир?.. Может быть, оставим как есть? Зачем чесать то, что не чешется? Сколько обвинений мы слышим из-за того, что не убрали мужеложство (статья 120 в Уголовном кодексе — ред.). Надо об этому подумать», — заявил он.

По его словам, всё общество, в том числе он, поддерживает эти поправки, но «необходимо считаться и с мнением соседей и мирового сообщества».

Кутбиддин Бурханов. Кадр UzReport TV.

Председатель Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности Кутбиддин Бурханов поддержал мнение Алишера Кадирова.

«Я уважаю нашего наставника, это должно остаться его личным мнением. Мы не живём для других, у нас должны быть свои законы, мы должны жить на основе своих законов и другие должны уважать наши законы. Ради гордости нашей нации я полностью поддерживаю предлагаемые изменения и Алишера Кадирова», — сказал сенатор.

В результате голосования норма была включена в проект поправок, который будет вынесен на обсуждение общественности.

Напомним, Комитет по правам человека ООН ранее призывал Узбекистан отменить статью 120 Уголовного кодекса в связи с «дискриминацией, притеснениями и насилием, включая вымогательство, произвольные аресты, пытки и сексуальные надругательства».