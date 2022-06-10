10 июня прошло очередное заседание конституционной комиссии по внесению изменений в Конституцию Узбекистана. Мероприятие впервые транслировалось в прямом эфире на телеканале UzReport TV и в Facebook.

С момента создания комиссии (20 мая) по 9 июня поступило почти 19,2 тысячи предложений, заявил глава комиссии, первый вице-спикер Законодательной палаты Акмаль Саидов. Для сравнения он сообщил, что при создании действующей Конституции страны в 1990—1992 годах поступило 6000 предложений.

Из поступивших предложений почти 11 тысяч приходится на мужчин и только около 6000 — на женщин, а ещё примерно 2000 — это анонимные сообщения. Акмаль Саидов призвал женщин к более активному участию в этом процессе.

Через онлайн-платформу «Mening konstitutsiyam» («Моя Конституция») граждане отправили 6728 предложений, по телефону сall-центра — 1744, через махалли — 1680, через кенгаши народных депутатов — 804, по электронной почте — свыше 2000, через Сенат и Законодательную палату — свыше 2300.

По словам Акмаля Саидова, граждане также начали отправлять коллективные обращения. Например, Университет общественной безопасности (бывший военно-технический институт Нацгвардии) подготовил пакет предложений, подписанный профессорско-преподавательским составом.

«Мы проводим встречи не только в Ташкенте, но и во всех 14 регионах. Важный вывод из этих встреч — конституционные реформы нужны. Есть и другие мнения: „Зачем это нужно? Многие статьи [Конституции] не работают“. Но наши мероприятия показывают, что большая часть населения поддерживает необходимость конституционных реформ», — сказал глава комиссии.

Нариман Умаров. Кадр UzReport TV.

Председатель Комитета Сената по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Нариман Умаров рассказал о некоторых предложениях, поступивших через кенгаши народных депутатов:

принцип «Человек — общество — государство», заложенный в «Стратегии развития Нового Узбекистана», должен стать основным правилом в Конституции для определения задач и границ полномочий органов управления;

заложенный в «Стратегии развития Нового Узбекистана», должен стать основным правилом в Конституции для определения задач и границ полномочий органов управления; укрепление механизма сдержек и противовесов во взаимоотношениях государства и общества. Это станет важным фактором для формирования гражданского общества, сказал он;

Это станет важным фактором для формирования гражданского общества, сказал он; введение новых норм, ограничивающих участие государства в экономике, недопущения монопольного статуса, обеспечения гарантий и неприкосновенности частной собственности;

недопущения монопольного статуса, обеспечения гарантий и неприкосновенности частной собственности; введение норм для развития частного сектора в сферах образования и медицины;

укрепление обязательного общего образования для формирования личности, способной найти своё место в жизни и имеющей независимое мировоззрение и достаточные знания. То есть речь идёт о введении нормы об обязательности общего образования как минимального условия, заявил сенатор.

Нариман Умаров также отметил, что население и депутаты просят воздержаться от внесения изменений и дополнений, имеющих «общий и декларативный характер и не влияющих на жизнь людей».

«Наши депутаты говорят: „Давайте не будем вводить, если это завтра не будет работать“», — сказал он.

Акмаль Саидов. Кадр UzReport TV.

Акмаль Саидов высказался насчёт предложения об укреплении механизма сдержек и противовесов между государством и обществом.

«У нас есть механизм сдержек и противовесов между различными ветвями власти — законодательной, исполнительной и судебной… Мы привыкли говорить, что у человека и государства есть взаимные обязательства. Однако здесь вопрос о взаимности между обществом и государством. В этих обсуждениях есть предложения, о которых мы никогда раньше не думали», — сказал он.

Улугбек Иноятов. Кадр UzReport TV.

Лидер Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Улугбек Иноятов сообщил, что партия на данный момент собрала 1300 предложений, которые были сгруппированы по темам. В частности:

Депутат кенгаша Камашинского района Кашкадарьинской области Тамара Чориева предложила внести в статью 18 Конституции дополнение о том, что льготы могут определяться только законом;

депутат из Китабского района Зилола Норова предлагает внести дополнение в статью 24 Конституции — «интересы человека превыше всего»;

депутат Умиджон Солиев из Намангана выступил с инициативой внести в статью 39 норму о том, что «государство должно создать условия для удовлетворения минимальных потребностей жизни людей»;

депутат из Маргилана считает, что статья 63 должна быть дополнена пунктом: «за прочность семьи ответственны мужчина и женщина»;

депутат из Яккабагского района предложил дополнить статью 64 нормой о защите интересов несовершеннолетних, оставшихся после распада семьи;

статью 64 Конституции предлагается дополнить пунктом о том, что «родители обязаны удовлетворять жизненные потребности, воспитывать и охранять здоровье детей до их совершеннолетия».

Заместитель спикера Законодательной палаты, руководитель фракции партии «Адолат» Зухра Ибрагимова сообщила, что в статье 46 Конституции предлагается усилить вопросы гендерного равенства, а в статье 40 — определить обязательство государства по созданию равных условий для развития всех типов систем здравоохранения.

Кроме того, в статью 41 предложено ввести обязательство государства по созданию условий для развития дошкольного и высшего образования. Также поднимались вопросы укрепления в Конституции имущественных прав.