За пять лет (2016−2020 годы) в Узбекистане по статье 120 Уголовного кодекса «Бесакалбазлык (мужеложство)» было осуждено 44 человека. Об этом сообщило издание Qalampir.uz со ссылкой на Главное управление исполнения наказаний МВД.

Согласно опубликованным сайтом данным, в 2016 году к ответственности было привлечено 6 человек, в 2017 году — 15, в 2018 году — 7, в 2019 году — 7, в 2020 году — 9.

На сегодняшний день количество осужденных за совершение данного преступления в колониях по исполнению наказания в системе ГУИН МВД составляет 49 человек, говорится в сообщении ГУИН.

«После вступления в законную силу приговора суда в отношении лиц, виновных в совершении данного вида преступления, они в установленном порядке направляются в исправительные колонии, в зависимости от вида наказания, назначенного судом», — отмечается в сообщении.

Число отбывающих наказание (49) вызывает вопросы, поскольку наказание по статье 120 УК предусматривает ограничение свободы от 1 года до 3 лет либо лишение свободы до 3 лет. Данные за 2021 год не приводятся. Как уточнил «Газете.uz» источник в правоохранительных органах, обвинённые по этой статье содержатся в следственных изоляторах до вступления в законную силу решения суда.

В сообщении ГУИН подчёркивается, что в соответствии с требованиями нормативных актов МВД образована психологическая служба «для предотвращения повторных преступлений и правонарушений со стороны осужденных, изучения их поведения с психологической точки зрения, а также психологической поддержки в период адаптации». Кроме того, «налажена регулярная психологическая работа с этой категорией заключенных в индивидуальном порядке», отмечается в сообщении.

Комитет по правам человека ООН призывал Узбекистан отменить статью 120 Уголовного кодекса в связи с «дискриминацией, притеснениями и насилием, включая вымогательство, произвольные аресты, пытки и сексуальные надругательства».

На 128-й сессии комитета в марте 2020 года в Женеве представитель Узбекистана заявил, что в законодательстве страны «не имеется норм, препятствующих трудоустройству, обучению, оказанию медицинской помощи представителям ЛГБТ».

В то же время он отмечал: «Необходимо согласиться с тем, что подобный образ жизни не одобряется религией ислам, которой придерживается 97% населения Узбекистана, менталитетом и традициями общества. Однако каких-либо радикальных мер по отношению к меньшинствам не применяется. Декриминализация однополых отношений вызывает широкое возражение со стороны населения и особенно верующих не только мусульманского вероисповедания».

Дискуссии вокруг статьи 120 активизировались в последние месяцы, хотя раньше эта тема поднималась редко. В середине марта депутат от УзЛиДеП Расул Кушербаев в ответ на призывы международных организаций об исключении статьи из новой редакции Уголовного кодекса заявил, что никогда не согласится на легализацию однополых отношений.

28 марта в Ташкенте прошла несанкционированная акция, в ходе которой группа мужчин избила парня и девушку, приняв их за сторонников ЛГБТ. Ночью того же дня неизвестными был жестоко избит блогер Миразиз Базаров.

В тот же день лидер партии «Миллий тикланиш» и вице-спикер Законодательной палаты Алишер Кадиров заявил о необходимости ужесточения статьи 120 УК: «Санкции этой статьи должны предусматривать принудительное лечение, лишение свободы, отмену гражданства страны, до высылки из страны».

В августе 2020 года в передаче «Муносабат» («Отношение») телеканала «Узбекистан» при обсуждении молодёжной одежды говорилось, что ношение коротких носков мужчинами является признаком гомосексуализма. На днях в одной из столичных школ ученика отчитали за короткие носки, увязав их ношение с ЛГБТ.

В октябре 2019 года Национальное информагентство Узбекистана публиковало статью, в которой утверждалось, что «некие силы» пытаются внедрить в стране «идеи гомосексуализма», используя «социальные манипуляционные технологии».