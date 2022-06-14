Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поставил задачу наладить курсирование современных скоростных электропоездов из Ташкента в Ходжикент, Бекабад и Ангрен Ташкентской области. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Как говорилось на презентации у президента 13 июня, из Ташкентской области в столицу ежедневно въезжает более 1 миллиона пассажиров.

Министр транспорта Илхом Махкамов сообщил, что текущий парк пригородных электропоездов устарел и не справляется с потоком пассажиров. Слайды его презентации показал телеканал «Узбекистан 24».

Министр отметил низкую скорость электропоездов, отсутствие связности между железнодорожными станциями и общественным транспортом, низкий уровень сервиса, отсутствие гибкости в тарифах и возможности покупки билетов онлайн.

На слайде можно увидеть фотографию «Сапсана» — высокоскоростного электропоезда из семейства электропоездов Velaro производства компании Siemens. Планируется ли закупать поезда именно этой модели, неизвестно.

«Газета.uz» публиковала репортаж о пригородном железнодорожном сообщении, которое до сих пор развито плохо, несмотря на высокий спрос.