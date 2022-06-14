Сотрудники отдела полиции Отырарского района Туркестанской области Казахстана выявили 51 иностранного гражданина, незаконно пребывавшего на территории страны, сообщил Департамент полиции Туркестанской области.

Все они занимались сбором лекарственной ферулы в степных районах Караконырского сельского округа. Как оказалось, 31 из них — гражданин Узбекистана и 17 — граждане Таджикистана.

В отношении граждан составили административные протоколы по части 5 статьи 517 Кодекса Казахстана об административных правонарушениях (Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения).

Решением суда граждан выдворили за пределы страны.