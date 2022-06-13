В понедельник по большей части территории Узбекистана осадков не ожидается, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Лишь по Ташкентской области и областям Ферганской долины местами пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза.

Днем столбик термометра не поднимется выше +30…+35 градусов, что незначительно ниже среднемноголетних значений. Местами по республике возможно усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком.

В течение всей рабочей недели по Узбекистану будет преобладать сухая и малооблачная погода, лишь в отдельных горных районах есть вероятность выпадения дождя, а также возможно выпадение града.

Температура воздуха будет в пределах ночью +16…+21 градуса, днем — +34…+39, по югу и пустынной зоне — до +40…+42 градусов.

По предгорным и горным районам страны 13 и 14 июня возможны селе-паводковые явления.