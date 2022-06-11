Каждое воскресенье в 9:30 микроавтобус с 14 волонтёрами отправляется от Паркентского рынка Ташкента в приют Mehr, расположенный в Пскентском районе столичной области. Дорога занимает почти два часа. За это время волонтёры знакомятся друг с другом. Кто-то едет в приют впервые, для других маршрут уже привычный. У ворот микроавтобус встречает охранник. В воздухе раскатывается разноголосый лай — это собаки радостно приветствуют гостей.

Фото: Фарзона Хамидова / «Газета.uz».

Первым делом новичкам помогают освоиться кураторы. Они провожают на территорию центра, знакомят с распорядком дня. Список дел открывают уборка и дезинфекция вольеров, приготовление еды для собак, прогулка с ними, купание в бассейне и вычёсывание, последний пункт — чаепитие. Волонтёров повсюду сопровождают хвостатые подопечные. Собаки встречаются в коридорах, кабинетах. Они следуют по пятам за сотрудниками и с нетерпением ждут, чтобы их почесали за ушком.

У моих ног с первых же минут юлой крутятся щенки Снежок, Енот, Бусёныш. В ладони тычутся мордами собаки постарше: Сильви, Бабуля, Белла. У каждой своя история предательства, как и у всех постояльцев Mehr. В приюте живут жертвы заводчиков и организаторов собачьих боёв, для которых животные — бизнес.

Сильва. Фото: Приют Mehr

Кого-то сотрудники и зоозащитники спасли от жестоких хозяев, кого-то подобрали на улице, как Беллу. Собаку с серьёзными травмами нашли на обочине по дороге в приют. Шансы на то, что она выкарабкается, были минимальными, но Белла не только выжила, но и снова начала ходить. Правда, с помощью коляски, которую ей подарили волонтёры.

Белла. Фото: Приют Mehr.

Сотрудники говорят: каждая собака в Mehr — живое доказательство того, что человеческая любовь и забота творят чудеса.

После инструктажа волонтёров встречает Елена Лысенко, директор Центра реабилитации собак Mehr. Она знакомит гостей с деятельностью приюта.

«Mehr — это не только приют, но и центр реабилитации для собак. Животных, попавших сюда, обязательно вакцинируют от бешенства и других инфекционных заболеваний, стерилизуют или кастрируют. Собак не только обустраивают, кормят, лечат, но и дрессируют. За физическим и психологическим состоянием подопечных ежедневно следит наша команда из 27 человек, включая четырёх ветеринаров, трёх кинологов, а также служащих, смотрителей, поваров и техников», — рассказывает Елена Лысенко.

Она отмечает: многие думают, что приют полностью спонсируется, но это не так. Компания Akfa покрывает лишь часть расходов, связанных с выплатой зарплат сотрудников, покупкой корма и части медикаментов.

Елена Лысенко. Фото: Приют Mehr.

«Остальное мы докупаем сами или используем средства, собранные волонтёрами. В случаях, когда нужно приобрести дорогостоящие препараты, мы организуем сборы и просим помощи у людей. В среднем на одну собаку в месяц уходит 250 тысяч сумов», — уточняет Елена Лысенко.

По её словам, помочь приюту может каждый человек и не только деньгами.

«Очень важно, чтобы собаки общались с разными людьми. Это помогает им социализироваться. Животные понимают, что не только один человек хороший, но все люди. Бывает, что хозяева не только бросают своих питомцев, но и всячески издеваются над ними. Такие животные долго бояться людей, сторонятся их. В таких случаях на помощь приходят волонтёры, которые лаской, вниманием учат собак снова доверять людям и повышают шансы на пристройство», — рассказала директор центра.

Действует в Mehr и программа «Опека над животными». Её адресаты — люди, которые по разным причинам не могут содержать собаку дома, но хотят помочь хотя бы одному хвостику. Опекаемые животные продолжают жить на территории приюта, а опекуны раз в месяц получают отчёты о самочувствии четвероногого друга и при желании могут его навещать.





«Для приюта программа опеки — это финансовая помощь по содержанию животных. Собака, в свою очередь, получает дополнительную любовь и внимание, чувствует себя важной и нужной, когда к ней всё время приезжает „её человек“», — говорит Елена Лысенко.

Чтобы стать опекуном, нужно либо приехать в приют, либо обратиться к сотрудникам через соцсети (Instagram, Facebook). Они предоставят каталог опекунства, который постоянно пополняется. Следующий шаг — сообщить о выбранном хвостике сотрудникам. Стоимость опеки — 250 тысяч сумов в месяц, столько же, столько тратится в месяц на содержание одной собаки. На данный момент под опекой находятся девять собак.

Программа большим спросом пока не пользуется, но руку помощи приюту и его постояльцам всегда готовы протянуть волонтёры. По воскресеньям здесь особенно многолюдно. Из-за дождя центром притяжения стала кухня: после наведения порядка люди заняты приготовлением еды для собак.

Частота приёма пищи зависит от времени года. Зимой животных кормят три раза в день, весной и осенью — два, а летом из-за жары планируется ввести одноразовое питание, но порцию увеличат. Основу рациона составляет сухой корм. В среднем одна собака в день съедает 400 граммов сухого корма. Дополняют его натуральной пищей: рисом, сечкой, макаронами, яйцами, творогом, мясными обрезками и куриными головами. Собаки со специфическими проблемами пищеварения питаются более дорогими кормами.





Работники также поделились, что с недавнего времени сеть ресторанов Yaponamama начала передавать красную рыбу на пробу. На кухне шутили, что собачки, как настоящие гурманы, должны оценить изысканный деликатес.

После плотного обеда у некоторых собак начинается тихий час, а волонтёров зовут в главный зал. Приют активно сотрудничает с различными организациями. На этот раз ННО Общество защиты животных «Mehr va oqibat» организовало встречу для воспитанников Ассоциации «SOS-детские деревни Узбекистана». Они подготовили презентацию и рассказали волонтёрам и детям почему так важно любить и беречь животных.





После беседы гостей ждёт экскурсия со старшим кинологом приюта Mehr Алишером Джураевым. В его обязанности входит не только дрессировка собак, но и контроль их лечения, распределение по вольерам.

Алишер Джураев обучался кинологии в России на протяжении пяти лет. После возвращения в Ташкент долгое время занимался хендлингом — готовил и показывал собак на выставках. Перед тем, как выйти на работу в приют, год ежедневно ездил сюда со своим наставником, чтобы тренировать хвостатых подопечных.

«Каждый день после общего обхода и проверки всех животных, даю задание служащим, к примеру, в вольерах убраться, воду поменять, корма насыпать. Затем иду на кухню за лакомствами и иду заниматься с собаками. В день я могу взять 5−6 собак — всё зависит от времени, либо провести его за распределением подопечных по вольерам. Собак много, и у каждой свой характер. Бывает, что они не уживаются, начинают рычать друг на друга или драться. Мы стараемся избегать таких ситуаций и сразу ищем для собаки другой вольер, чтобы всем было комфортно», — рассказывает Алишер Джураев.

В пристройстве животных специалист руководствуется тем, чтобы собака подошла человеку, а человек — собаке. У потенциального владельца интересуется образом и ритмом жизни, привычками. Учитывается даже типаж человека. Собаку подбирают, исходя из полученной информации. Решение остаётся за будущим хозяином.

«Бывали случаи, когда люди выбирали конкретных собак и хотели их забрать. Приходилось объяснять, что они друг другу не подойдут, и в скором времени животное вернут обратно. Так один мальчик с отцом приходили к нам раз пять и в итоге нашли собаку по душе», — говорит кинолог.





Алишер Джураев. Фото: Приют Mehr.

Новым хозяевам Джураев помогает с воспитанием бывших приютских. Один из его подопечных — щенок по кличке Пикачу, которого взяли в семью. Несмотря на маленький возраст, пёс уже начал показывать свой характер.

«Собаку надо воспитывать с детства, чтобы потом не было никаких проблем. Объясняю хозяевам, что и как нужно делать. Сначала необходимо найти контакт с животным — посмотреть и оценить его нервное и эмоциональное состояние, понять почему пёс так реагирует, почему боится или, наоборот, кидается. Спросить у хозяев, как собака вела себя до этого. И уже потом, отталкиваясь от полученной информации, выбирать метод дрессировки. Невозможно дрессировать собак по одному шаблону, потому что все они очень разные, и к каждой нужен индивидуальный подход», — объясняет Алишер Джураев.

Будущим владельцам кинолог рекомендует, в первую очередь, определить для себя, сколько времени они готовы уделять воспитанию собаки и занятиям с ней. Важно подходить к выбору питомца осознанно.





«Если с собакой возникла какая-то проблема, лучше решить её моментально, а не оставлять на потом. Допустим, собака укусила ребенка или погрызла подушку. Ошибочно думать, что так она больше делать не будет или, что ещё хуже, избавляться от животного. Прежде чем что-то сделать, собака всегда „предупреждает“, и по её телодвижениям это можно понять. Нужно стараться предотвратить проблему. Возможно, получится не сразу, но со временем всё наладится», — уверен специалист.

После окончания экскурсии волонтёры проводят время с животными. Собак выгуливают по вольерам. По территории приюта они гуляют и резвятся без поводков. В ясную погоду животные с удовольствием плавают в бассейне.

Всего в центре реабилитации 186 вольеров. Часть из них выделена под карантинную зону, куда на месяц определяют новоприбывших пёсиков. За это время они проходят обработку, получают все прививки. Больные и слабые собаки, которые не могут жить в общих вольерах, а также животные после операции содержатся в изоляторе под постоянным вниманием сотрудников.

Своя комната есть у щенков и кормящих, а также беременных собак. За ними следит младший кинолог приюта Mehr Дарья Тукаева. Она готовит малышам кашу, играет с ними, а также контролирует получение прививок.

«С детства очень люблю животных. Помню, всё время приходила к дяде, который работает ветеринаром в зоопарке, и наблюдала за зверушками. Собаки мне ближе, роднее, потому что мама и папа у меня кинологи, и я тоже решила пойти в эту отрасль. Закончила курсы в Международном клубе FCI (Международная кинологическая федерация — ред.), но большую часть знаний мне всё равно дала семья», — говорит Дарья Тукаева.





Дарья Тукаева. Фото: Приют Mehr.

Она признаётся: самое тяжелое в работе — видеть, когда животное болеет, или его возвращают обратно.

«В эти моменты собака смотрит таким взглядом, будто её предали, но не понимает, что она в этом не виновата. Владельцев это не сильно огорчает, но животное скучает по хозяину и ждёт, что он вернётся за ней и заберёт домой. Недавно нам вернули одного песика. Мы все вышли во двор, начали его хвалить, гладить и расчесывать. Несколько дней не отпускали от себя и везде ходили вместе, чтобы он чувствовал, что мы рядом. Когда он более-менее освоился, вернули его в вольер», — рассказывает кинолог.

Дарья Тукаева считает, что в большом количестве бездомных животных, прежде всего, виноват сам человек, призывает владельцев к стерилизации и кастрации домашних животных вне зависимости от того, выходят они на улицу или нет.

Согласен с коллегой главный ветеринар приюта Mehr Вадим Скрипачев. Он окончил ветеринарный колледж и Ташкентский государственный аграрный университет. Некоторое время работал в России. После возвращения в Ташкент устроился на работу в приют и следит за здоровьем хвостатых подопечных. В его обязанности входят ежедневный обход, обследование, лечение, проведение профилактических процедур, операций и вакцинация.





Вадим Скрипачев.

«Мой день начинается с осмотра собак. Если есть признаки ухудшения самочувствия или внешние повреждения: различные царапины, раны, опухоли, то я сообщаю об этом служащим и прошу привезти собаку ко мне. Прежде чем начать лечение, мы должны выяснить причину. Для этого проводим обследование: берём кровь, проверяем уровень кальция в организме, делаем анализы. Такому же принципу следуем при вакцинации», — рассказывает Вадим Скрипачев.

В приюте практикуют физиотерапию для собак с проблемами работы суставов и нарушением развития конечностей. Они плавают в бассейне и выполняют специальные упражнения. Для собак с инвалидностью есть протезы и коляски, при помощи которых они ходят. Раз в год абсолютно все животные проходят полное обследование.

Собаки с инвалидностью.

«Самое большое удовольствие — это видеть, что ты можешь помочь животному и вылечить своего пациента. А вот безответственность владельцев отнюдь не радует. Владельцам собак очень важно контролировать состояние здоровья своих питомцев. Порой это сложно донести до людей. Большинство хозяев не придают этому особого значения или делают всё по-своему: начинают заниматься самолечением и только усугубляют ситуацию. А затем привозят животное на последнем издыхании и просят помочь со словами „дайте ему целительную таблетку“, но такой, к сожалению, не бывает», — говорит ветеринар.

Его главный совет гостям приюта — взять на себя ответственность за своего питомца. Необходимо проводить своевременную вакцинацию, глистование, стерилизацию, следить за питанием и посещать ветеринара.

«Это поможет обеспечить здоровую, полноценную жизнь животному. Он как никак тоже член семьи», — говорит Вадим Скрипачев.





В 16:00 микроавтобус ждёт гостей у ворот, чтобы отвезти в город. Пока все собираются у главного входа, Марьям, одна из первых волонтёров приюта, рассказывает, как три года назад волонтёрство изменило её жизнь.

«С детства любила животных, но отец не разрешал заводить дома кошек или собак, поэтому я заботилась о бездомных животных. Если видела на улице кого-нибудь, сразу подходила, гладила, кормила и старалась помочь. Со временем стала брать бездомных животных к себе на передержку, пристраивать их в семьи. Потом и вовсе мотивировала всех своих родных спасать тех, кто в этом нуждается. Отец уже не мог возразить, потому что ушёл из семьи», — рассказывает Марьям.





В сентябре прошлого года девушка вместе со спасёнными собаками пришла в приют Mehr. С тех пор каждую неделю приезжает их проведать, ухаживает за ними. По её словам, часть животных постарается пристроить, а других скоро заберёт домой, где сейчас живут три собаки и кошки — бывшие беспризорные. Марьям говорит, что они наполняют её жизнь смыслом.





«Мне кажется, в жизни каждого человека наступает момент, когда он задаётся вопросом, всего ли ему хватает в жизни. Возможно, есть пустота в душе, которую он не знает, чем заполнить — и в таком случае я советую приезжать в приюты для животных, детские дома, больницы, дома престарелых. Не бойтесь пробовать, и вы увидите, что творить добро и делать мир лучше на самом деле просто», — делится Марьям.

До самых ворот волонтёров провожают десятки виляющих хвостов, мокрых носиков и внимательных глаз, наполненных любовью и доверием. Покидая приют, в душе каждого возникает лишь одно чувство — уверенность, что обязательно вернёшься сюда снова.