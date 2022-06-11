Олимпийский чемпион из Узбекистана Баходир Жалолов (11−0, 11 КО) одержал победу нокаутом над Джеком Муловаем (11−3−1, 7 КО) в поединке, который прошел 11 июня в США.





27-летний узбекистанец владел преимуществом на протяжении всего боя. Ему удалось несколько раз потрясти соперника ударами слева, но 35-летним бельгийцем смог выдержать давление. Баходир Жалолов ударом слева отправил соперника в нокдаун за секунда до окончания шестого раунда, но Джек Муловай смог выстоять.





В восьмом заключительном раунде уроженец Сурхандарьи снова ударом слева отправил соперника в тяжелый нокаут. Рефери немедленно сигнализировал о завершении поединка и вызвал медицинскую помощь. Джек Муловай какое-то время не мог прийти в себя. На этом фоне Баходир Жалолов попросил своих болельщиков не праздновать и проявить уважение к сопернику, пока он не узнает, что с ним все в порядке.





Это одиннадцатая досрочная победа Жалолова на профессиональном ринге в одиннадцати боях.

Напомним, олимпийский чемпион предыдущий бой проводил в 18 марта в Дубае, где победил техническим нокаутом в пятом раунде поляка Камила Соколовского.

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