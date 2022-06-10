17 июня известный онколог из Грузии Илья Гоцадзе начнет прием пациентов в клинике Medion Family Hospital. На вторую половину июня уже запланированы операции различной степени сложности.

Помощь онкологическому пациенту часто бывает неотложной и срочной. Поэтому, по многочисленным просьбам, Medion Family Hospital также запускает онлайн-консультации.

Для этого необходимо связаться с клиникой и переслать данные обследований. После этого Илья Гоцадзе сможет вас проконсультировать дистанционно.

В случае необходимости операция может быть запланирована по приезде доктора.

Приоритетные направления:

хирургическое лечение злокачественных опухолей толстой и прямой кишки;

хирургическое лечение злокачественных опухолей желудка и пищевода;

хирургическое лечение злокачественных опухолей печени и поджелудочной железы;

хирургическое лечение злокачественных опухолей легких;

хирургическое лечение осложненных опухолей забрюшинного пространства и почек.

О враче

За плечами доктора Гоцадзе опыт работы более 19 лет в сфере онкологии.

Он является выпускником школы онкологического центра имени Н. Н. Блохина. Учился и проработал в отделении одного из выдающихся онкохирургов современности — академика Михаила Давыдова.

Илья Гоцадзе обладает уникальным опытом внедрения современных и передовых методов хирургического лечения злокачественных опухолей и является признанным авторитетом в своей специальности.

Доктор Гоцадзе непрерывно продолжает свое профессиональное образование. За его плечами большое количество стажировок в одних из ведущих онкологических клиниках Америки и Европы.

Также он делится своим опытом с молодыми специалистами, проводя различные мастер-классы и ведя преподавательскую деятельность.

Записаться на консультацию можно по телефонам: 1223, (+998) 78−140−00−10.

Адрес: ул. Истирохат, 258.

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