9 июня состоялся телефонный разговор между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и премьер-министром Японии Фумио Кисидой, сообщила пресс-служба главы государства. В заявлении МИД Японии говорится, что беседа длилась 30 минут.

Лидеры двух стран обменялись поздравлениями в связи с 30-летием установления дипломатических отношений и 20-летием стратегического партнерства Узбекистана и Японии и обсудили вопросы углубления сотрудничества, а также международной и региональной повестки.

С начала года, согласно данным узбекистанской стороны, товарооборот между двумя странами вырос в 2 раза. По информации Госкомстата, в первом квартале объём взаимной торговли составил 64,6 млн долларов против 31,1 млн за такой же период прошлого года. Это позволило Японии подняться с 23-го на 17-е место в списке торговых партнёров Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев выразил признательность правительству Японии «за всемерную поддержку необратимых реформ в Новом Узбекистане», отмечается в сообщении.

В сообщении пресс-службы президента говорится о росте прямых инвестиций ведущих японских компаний в экономику Узбекистане и появлении всё большего количества новых совместных предприятий в высокотехнологичных отраслях экономики.

Объёмы финансового и финансово-технического содействия, оказанного по линии японских Японского агентства международного сотрудничество (JICA) и Японского банка международного сотрудничества (JBIC), превысили 7 млрд долларов.

Шавкат Мирзиёев пригласил Фумио Кисиду посетить Узбекистан с официальным визитом. До этого глава правительства Японии (тогда это был Синдзо Абэ) посещал Ташкент в 2015 году. Шавкат Мирзиёев был в Токио с официальным визитом в декабре 2019 года.

«Лидеры выступили за дальнейшее наращивание практического взаимодействия и продвижение проектов в области инноваций, „зелёной“ экономики, цифровых технологий, науки и образования, продолжение программ культурно-гуманитарного обмена и межпарламентского диалога», — отмечается в сообщении.

Достигнута договорённость об организации полномасштабной экспозиции Узбекистана на всемирной выставке «ЭКСПО-2025» в Осаке. Мероприятие пройдёт с 13 апреля по 13 октября 2025 года под лозунгом «Создание общества будущего для наших жизней» с подтемами «Спасение жизни» (борьба с инфекциями и увеличение продолжительности жизни), «Расширение возможностей для жизни» (проектирование образования и занятости в эпоху искусственного интеллекта) и «Объединение жизней» (воспитание понимания между разными культурами и реализация инноваций), сообщало ранее ИА «Дунё».

Шавкат Мирзиёев и Фумио Кисида также затронули вопросы международной повестки. По данным МИД Япони, Фумио Кисида высказал обеспокоенность кризисом в сфере продовольственной безопасности, вызванным вторжением России в Украину, и готовность работать совместно для его разрешения. Шавкат Мирзиёев выразил надежду на мирное разрешение конфликта на основе принципов международного права.

Премьер Японии выразил благодарность за неизменную поддержку Узбекистана в вопросе постоянного членства страны в Совете безопасности ООН, по проблематике денуклеаризации Корейского полуострова и возвращения похищенных японских граждан.

Фумио Кисида высоко оценил инициативы Узбекистана по укреплению отношений доверия, добрососедства и полномасштабного партнерства в Центральной Азии, а также оказываемое содействие для обеспечения долгосрочного мира и экономического восстановления Афганистана.

Стороны выразили взаимную заинтересованность в использовании всего потенциала сотрудничества в рамках диалога «Центральная Азия + Япония». Эта платформа была создана в 2004 году по инициативе японской стороны с целью расширения и укрепления связей стран региона с Японией, а также развитию регионального сотрудничества.

Президент Узбекистана поздравил японскую сторону с успешным проведением 4-го Азиатско-Тихоокеанского водного саммита в Кумамото и выступил в поддержку предложений по практическому взаимодействию в Азии, выдвинутых главой правительства Японии в целях достижения устойчивого развития и процветания этого обширного региона.

Итогом саммита, прошедшего в апреле, стала Декларация Кумамото, где вопросы устойчивого водопользования поставлены в центр политической повестки дня. В ней закреплено намерение перейти к обществу, ориентированному на качество, устойчивость и инклюзивность. Это возможно благодаря усиленному обеспечению устойчивости водных ресурсов — усилиям по снижению риска бедствий, связанных с водой, улучшению сотрудничества в водных бассейнах, повышению доступа к безопасной и недорогой питьевой воде, улучшению санитарно-гигиенических условий и борьбе с инфекционными заболеваниями. В декларации также установлены обязательства улучшать управление водными ресурсами в сотрудничестве между секторами экономики и поколениями людей, мобилизовать финансовые инвестиции в речные бассейны и внедрять научно-технические инновации в водное хозяйство для улучшения практик водопользования во всём цикле.

В апреле Узбекистан посетил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси. На встречах с президентом и другими официальными лицами обсуждался широкий круг вопросов — от сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, поддержки Афганистана и последствиях вторжения России в Украину до борьбы с изменением климата с помощью японских спутников и технологий.