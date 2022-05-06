Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси 29 апреля посетил Ташкент. В аэропорту его встретил и. о. главы МИД Узбекистана Владимир Норов.

Фото: МИД Узбекистана

По данным пресс-службы внешнеполитического ведомства Узбекистана, в ходе встречи стороны обсудили вопросы в разных сферах, отдельно поговорили о складывающейся обстановке в Афганистане и подчеркнули необходимость продолжения оказания гуманитарного содействия афганскому народу. О конкретных деталях переговоров не сообщается.

Фото: МИД Узбекистана

На встрече с заместителем премьер-министра, министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым Ёсимаса Хаяси заявил, что Япония готова оказать Узбекистану поддержку в реализации новых проектов по развитию плодоовощеводства, животноводства и внедрению водосберегающих технологий в отдаленной и сельской местности. Японские компании также планируется привлечь к сотрудничеству в области здравоохранения.

Кроме того, стороны обсудили снижение выбросов углерода в атмосферу и внедрение «зелёных» технологий.

Фото: МИВТ

Кроме того, планируется расширить перечень японских вузов, участвующих в грантовой программе JDS («Программа стипендий для развития человеческих ресурсов»), а также увеличить квоты на участие в этой программе для студентов из Узбекистана.

Главу МИД Японии также принял президент Шавкат Мирзиёев. На встрече отмечалось, что портфель совместных программ с привлечением финансирования японских институтов развития и сотрудничества превысил 7 млрд долларов.

Фото: Пресс-служба президента

Глава государства передал приглашение премьер-министру Японии Фумио Кисиде посетить Узбекистан с официальным визитом, а также обсудил с главой МИД страны экономическое восстановление Афганистана.

В рамках визита Ёсимаса Хаяси также получил степень почётного доктора Университета мировой экономики и дипломатии.

Фото: МИД Узбекистана

Японская сторона осветила встречу с Сардором Умурзаковым более детально. По данным пресс-службы МИД Японии, узбекская сторона ожидает расширения числа работников из Узбекистана со специальной рабочей визой Specific Skills, широкого использования так называемого «совместного механизма кредитования» (JCM), нацеленного на поддержку за счет японских инвестиций низкоуглеродных проектов в развивающихся странах (снижение выбросов в третьих странах может быть учтено при расчете выбросов в самой Японии).

Кроме того, Узбекистан планирует противодействовать последствиям изменения климата с использованием японских спутников.

Ёсимаса Хаяси также анонсировал предоставление Узбекистану кредита до 200 млн долларов для проекта по развитию цепочки добавленной стоимости в секторе плодоовощеводства (фаза-2).

Министр иностранных дел Японии также заявил, что его страна хотела бы сотрудничать с Узбекистаном по ситуации в Афганистане для скорейшего возобновления образования для девочек и создания инклюзивной политической системы.





По его словам, Япония поддерживает Афганистан и соседние страны Центральной Азии в усилении пограничного контроля и предотвращении притока радикализма, а также страна поддерживает строительство электростанций в Узбекистане.

Сардор Умурзаков отметил, что безопасность Афганистана чрезвычайно важна для Центральной Азии, включая Узбекистан, и выразил удовлетворение тем, что две страны «смогли внести значительный вклад в энергоснабжение Афганистана и сотрудничать в региональной стабилизации». Речь идет о строительстве Японией электростанции в Узбекистане.

Ёсимаса Хаяси объяснил позицию Японии в отношении недавнего вторжения России в Украину и подчеркнул, что международное сообщество должно работать вместе, чтобы справиться с этим конфликтом. В ответ Сардор Умурзаков разъяснил позицию Узбекистана, согласно которой «все споры должны решаться мирным путем в соответствии с международным правом». Обе стороны подтвердили, что продолжат тесное сотрудничество на различных уровнях по международным вопросам, в том числе по Украине и Афганистану.

Стороны также обсудили ситуацию в Восточной Азии. Хаяси и Умурзаков договорились продолжать сотрудничать в урегулировании ситуации в Северной Корее, включая вопросы ядерного оружия, запуска ракет и проблему похищения людей.

Вице-премьер Сардор Умрузаков также рассказал министру Ёсимасе Хаяси о транспортных проектах между Центральной и Южной Азией, продвигаемых Узбекистаном.