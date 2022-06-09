10−14 июня по предгорным и горным районам Узбекистана временами пройдут дожди, в отдельных районах возможно выпадение града. 10−11 июня по территории страны местами возможно усиление ветра до 17−22 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком, сообщил Узгидромет.

В связи с этим селе-паводковые явления возможны по горным и предгорным районам следующих областей: