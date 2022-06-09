10−14 июня по предгорным и горным районам Узбекистана временами пройдут дожди, в отдельных районах возможно выпадение града. 10−11 июня по территории страны местами возможно усиление ветра до 17−22 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком, сообщил Узгидромет.
В связи с этим селе-паводковые явления возможны по горным и предгорным районам следующих областей:
- Кашкадарьинская область: Яккабагский, Дехканабадский, Чиракчинский, Китабский, Шахрисабзский, Камашинский и Гузарский районы;
- Сурхандарьинская областть: Сарыасийский, Узунский, Алтынсайский, Денауский, Байсунский, Шерабадский, Шурчинский, Кумкурганский и Музрабатский районы;
- Самаркандская область: Ургутский, Самаркандский, Булунгурский, Нурабадский, Кошрабадский, Каттагурганский, Пайарыкский, Джамбайский и Иштыханский районы;
- Навоийская область: Хатырчинский, Навбахорский, Нуратинский, Канимехский и Карманинский районы;
- Джизакская область: Зааминский, Бахмальский, Галляаральский, Шараф-Рашидовский, Фаришский и Янгиабадский районы;
- Ташкентская область: Ахангаранский, Бостанлыкский, Паркентский, Пскентский, Уртачирчикский и Юкоричирчикский районы и города Ангрен и Алмалык;
- Наманганская область: Папский, Касансайский, Чартакский, Чустский, Наманганский и Янгикурганский районы;
- Ферганская область: Сохский, Шахимарданский, Ферганский и Бешарыкский районы;
- Андижанская область: Андижанский, Асакинский, Джалакудукский, Кургантепинский, Пахтаабадский, Избасканский, Ходжаабадский и Мархаматский районы и город Ханабад.