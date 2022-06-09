Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил льготный кредит в размере 142 млн долларов для Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ВБ.

Эти средства будут использованы для финансирования проекта, который окажет содействие в повышении устойчивости ландшафтов и лесовосстановлении в различных регионах страны, а также в развитии сотрудничества Узбекистана с другими государствами Центральной Азии в области восстановления трансграничных природных зон.

Проект является частью программы Всемирного банка по обеспечению устойчивости ландшафтов в странах Центральной Азии (RESILAND CA+). Её цель — повышение устойчивости ландшафтов посредством предотвращения опустынивания и деградации земель, а также повышения их готовности к последствиям изменения климата.

Для реализации проекта Международная ассоциация развития (МАР), входящая в Группу Всемирного банка, предоставит льготное финансирование правительству Узбекистана по низкой процентной ставке, со сроком погашения 30 лет, включающий пятилетний льготный период.

На реализацию проектных мероприятий будет дополнительно выделено финансирование со стороны трастовых фондов — Фонда партнерства Кореи и Всемирного банка (3 млн долларов) и Глобального партнерства в интересах устойчивых ландшафтов (8 млн долларов).

По оценкам, в Узбекистане лесами покрыто 3,68 миллиона га, что соответствует лишь 8,6% всех земельных площадей в стране.

За последние 30 лет площадь лесов сократилась по причине неконтролируемого развития животноводства, увеличения спроса на древесину для использования в различных секторах и в качестве источника топлива в сельской местности, где источники энергии крайне ограничены, а также расширения орошаемого земледелия за счет территорий лесов, отметили в ВБ. Другим фактором деградации лесов стало изменение климата, что привело к увеличению числа пожаров, нашествию вредителей и заболеваний деревьев в лесных массивах.

«Новый проект, финансируемый Всемирным банком, поможет властям в реализации положений Концепции развития системы лесного хозяйства Узбекистана до 2030 года, принятой в октябре 2020 года», — отметил глава представительства ВБ в Узбекистане Марко Мантованелли.

«Благодаря мероприятиям по посадке деревьев в районах с деградированными землями проект будет способствовать повышению устойчивости местных ландшафтов, продуктивности продовольственных систем, людей и инфраструктуры, созданию рабочих мест и предприятий малого и среднего бизнеса на основе более эффективного использования природных ресурсов, а также развитию экотуризма в природоохранных зонах», — сказал он.

Государственный комитет по лесному хозяйству ответственен за реализацию проекта, включая нижеследующие мероприятия:

содействие в разработке первой в Узбекистане единой базы данных по лесным насаждениям, а также информационно-коммуникационной платформы для Государственного комитета по лесному хозяйству, которая позволит трансформировать его в современную и эффективную организацию;

осуществление мероприятий с широким использованием деревьев (агролесоводство, развитие плантаций лесных деревьев, фруктовых садов и лесопастбищных систем) с целью восстановления деградированных земель в различных регионах страны, а также обеспечения краткосрочной занятости местного населения в рамках данной деятельности;

предоставление финансовых и обучающих услуг фермерам для развития малых и средних предприятий, которые более эффективно используют природные ресурсы;

содействие более эффективному управлению охраняемыми природными зонами и лесными заповедниками, а также развитию на их базе устойчивого экотуризма. Для этих целей в рамках проекта будут профинансированы работы по созданию необходимых условий на их территориях. В частности, строительство базовой инфраструктуры, центров для посетителей, туристических и административных объектов, площадок для кемпинга, пикников и других рекреационных мероприятий, систем дорожек для туристов и другого.

На сегодняшний день программа Всемирного банка в Узбекистане является крупнейшей операцией организации в регионе Европы и Центральной Азии после Турции. Она состоит из 29 проектов на общую сумму порядка 5,4 млрд долларов.