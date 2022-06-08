Сборная Узбекистана по футболу среди игроков до 23 лет сыграла вничью в третьем туре чемпионата Азии. Матч против молодёжной сборной Ирана, прошедший 7 июня на стадионе «Марказий» в Карши, завершился со счётом 1:1.

Хозяева открыли счёт в матче на 22-й минуте. Нападающий Отабек Журакузиев переправил мяч в ворота соперника после навеса с левого фланга. Иранцы отыгрались на 62-й минуте благодаря голу полузащитника Ария Юсефи.

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«В сегодняшнем матче все действовали хорошо. К сожалению, мы не выиграли. Что касается игры, то матч получился напряженным. Ирану нужна была победа. Хоть мы и решили вопрос выхода в следующий раунд, мы считали эту игру важной и старались показать хорошую игру», — заявил главный тренер молодёжной сборной Тимур Кападзе на послематчевой пресс-конференции.

По итогам третьего тура Узбекистан U-23 вышел в четвертьфинал с первого места в группе «А». 11 июня в 21:00 молодежная команда сыграет со сборной Ирака на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте.





Впервые в истории Кубков Азии по футболу до 23 лет в плей-офф турнира пробилась молодёжная сборная Туркменистана, которая вырвала ничью в матче с Катаром — 2:2, набрала 4 очка, и со второго места, опередив сборные Ирана и Катара (по 2 очка) вышла в четвертьфинал, где 11 июня в Ташкенте сыграет с командой Австралии.

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