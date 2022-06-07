На первой линии резиденции премиум-класса Mirabad Avenue квартиры распроданы на 92%, на второй — на 100%, на третьей в блоке D — на 82%.
После выхода кадастра стоимость недвижимости на третьей линии будет повышена. Стоит приобрести квартиру в центре Ташкента по выгодным ценам.
Кроме того, Mirabad Avenue продлевает действие двух специальных предложений:
- скидки в размере 15% при условии 100-процентной оплаты;
- акции «Рассрочка на 12 месяцев без первого взноса и переплат», которая действует на эксклюзивные квартиры в блоке C площадью 165,12, 168,71 и 214,14 кв. м.
Приобретая квартиру в резиденции премиум-класса, покупатель получает:
- центральную систему кондиционирования;
- конвекторное отопление;
- панорамные окна высотой 2,5 м;
- систему умного дома;
- возведение перегородок и дизайн интерьера в подарок.
Большим преимуществом Mirabad Avenue является то, что дома на первой линии уже готовы к заселению: кадастр получен, строительные работы во двор-парках завершены, лобби гостиничного типа функционируют и предлагают резидентам качественный консьерж-сервис. Дом на третьей линии блока D будет сдан уже в июне.
Стоит воспользоваться выгодными предложениями и приобрести недвижимость в резиденции премиум-класса.
Для получения персональной консультации можно посетить офис продаж или позвонить по телефону: (+998) 78−150−22−22.
Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.
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Сайт: mirabad.uz
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