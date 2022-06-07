5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды, призванный привлечь внимание к проблемам экологии и принять меры по охране окружающей среды. Ежегодное мероприятие превратилось в одну из крупнейших глобальных экологических платформ, на которой миллионы людей со всего мира участвуют в защите планеты.





Заповедник «Сукок» в Паркентском районе — прекрасный уголок природы в полутора часах езды от Ташкента. Здесь можно побродить по настоящему лесу, насладиться запахом цветов и хвойных елей. В заповеднике находятся и знаменитые «поющие» пещеры — звуки родника, словно мелодия, разносятся эхом внутри.

Сукок привлекает в последние годы огромный поток местных туристов. Печальным результатом популярности и порой безответственного отношения людей к природе становятся горы пустых пакетов, бутылок и пищевых отходов, оставленных посетителями. Это нарушает экологический баланс заповедника.





Вопрос неоднократно поднимался на обсуждение в социальных сетях популярными блогерами и экологами, однако для его решения нужна комплексная работа по воспитанию ответственного отношения к природе, которое закладывается с самого детства.





«ЛУКОЙЛ» в своей работе руководствуется высокими стандартами, уделяя вопросам экологии приоритетное внимание. Ко Дню охраны окружающей среды сотрудники «ЛУКОЙЛа» внесли свой вклад в сохранение чистоты и приведение в первозданный вид заповедника «Сукок». В ходе акции сотрудники собрали более 30 мешков с мусором и организовали его вывоз с территории заповедника. Работы по очистке территории еще много, и будет отрадно, если примеру «ЛУКОЙЛа» последуют другие компании и организации, приверженные принципам корпоративной социальной ответственности.





В «ЛУКОЙЛе» внедрена система экологического менеджмента по международному стандарту ISO 14001. Компания проводит на контрактных территориях непрерывный экологический мониторинг окружающей среды. В целях сохранения биоразнообразия в компании успешно реализуется план действий по сохранению орнитофауны государственного орнитологического заказника — озера Денгизкуль.





В рамках реализации механизмов устойчивого и чистого развития «ЛУКОЙЛ» принимает участие в комплексных корпоративных программах по регулированию выбросов парниковых газов, минимизации влияния на климат и повышению эффективности системы управления экологическими аспектами. Воздействие на окружающую среду находится под постоянным контролем в пределах установленных нормативов.

Всегда в движении, «ЛУКОЙЛ» продолжает путь по внесению весомого вклада в экологический компонент устойчивого развития.

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