В этом году в школах Узбекистана приём детей в первый класс по микроучастку проживания начнётся 20 июня и завершится 31 июля, сообщило Министерство народного образования. В 2022/2023 учебном году в школу принимают детей, родившихся с 1 января по 31 декабря 2015 года, напомнило министерство.

Подать заявление о приёме ребёнка родители в Ташкенте и областных центрах смогут в электронной форме, в других районах областей и Каракалпакстана — в традиционной форме, непосредственно в школах.

Исходя из количества мест в школах, укомплектованности их педагогами и обеспеченности школьной мебелью набор детей на свободные места в школах не по микроучастку продлится в период 1−15 августа.

Постановлением Кабинета министров от 1 июня утверждены четыре административных регламента:

1) оказания госуслуг по приёму детей в первый класс государственной школы и переводу учащегося из одного учебного учреждения в другое;

2) рассмотрения заявлений о приёме детей иностранных граждан и лиц без гражданства в общеобразовательные учреждения;

3) оказания госуслуги по приёму заявлений о сдаче экзаменов в порядке экстерната;

4) выдачи дубликатов официальных документов об общем среднем образовании.

Документ вступит в силу с 1 сентября. Получить услуги (1) и (2) по регламентам можно будет через портал ЕПИГУ либо портал электронных услуг Министерства народного образования, услуги (3) и (4) оказываются через ЕПИГУ.

В регламенте услуги приёма в первый класс закреплены сроки подачи заявления родителями — с 20 июня до 31 июля — и установлено, что в первый класс принимаются дети, которым до окончания года должно исполнится 7 лет. Согласно схеме оказания госуслуги, заявление рассматривается в течение трёх рабочих дней территориальным управлением народного образования и направляется в школу по микроучастку или возвращается заявителю с указанием причин.

Заявитель с ребёнком посещает школу по микроучастку, и ребёнок проходит собеседование в порядке онлайн-очереди. Приёмная комиссия школы (директор, заместитель по учебной части, учитель начальных классов, школьный психолог и медсестра) в течение одного рабочего дня принимает решение о приёме ребёнка или отказе, заявитель получает сообщение о приёме или отказе в приёме через ЕПИГУ или электронный портал МНО.

Приём в школы не по участку, имеющие свободные ученические места, осуществляется каждый год с 1 по 15 августа. Заявитель с ребёнком посещают выбранную по желанию школу не по микроучастку, и ребёнок проходит собеседование в порядке онлайн-очереди. Приёмная комиссия школы в течение одного рабочего дня принимает решение о приёме ребёнка или отказе, заявитель получает сообщение о приёме или отказе в приёме через ЕПИГУ или электронный портал МНО.

Установлено, что обеспечения прозрачности процесса приёма в школы к работе приёмной комиссии могут быть привлечены представители махалли, где расположена школа, и члены наблюдательного совета школы.

При проведении собеседования с ребёнком приёмная комиссия должна установить владение навыками речи на выбранном языке обучения. В случае, если ребёнок не владеет речевыми навыками на выбранном языке обучения, приёмная комиссия принимает решение о приёме ребёнка в класс с соответствующим языком обучения или направляет в другую школу. По регламенту, вопросник для собеседования размещается на сайте МНО и в школах до 20 июня.

Согласно регламенту, приём заявлений автоматически прекращается после заполнения мест по плану приёма в школу. Микроучастки, закреплённые за школами, могут пересматриваться решениями хокимиятов районов (городов) в связи с новым строительством жилья или изменением административно-территориальных границ.