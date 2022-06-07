В новом проекте Bizning Uylar Development воплотил ответы на несколько вопросов: где жить, как добираться до работы, куда выходить за покупками и где будут гулять дети.
Жилой комплекс Alfraganus расположен в Мирабадском районе, откуда за пять минут вы можете доехать до сквера Амира Темура, а за две минуты можно оказаться на МКАД. Такая локация обеспечивает быстрый и удобный доступ почти к любой точке Ташкента.
Комплексное благоустройство придомовых территорий — важная составляющая многоквартирных домов. В ЖК Alfraganus продуман максимум условий для приятного времяпрепровождения — озелененная территория, скамейки для отдыха, пешеходные дорожки для прогулок и детские площадки.
За территорией жилого комплекса будет закреплена профессиональная управляющая компания, первостепенной задачей которой будет сделать проживание здесь проще, комфортнее и приятнее.
Инфраструктура жилого комплекса — это одно из основных преимуществ проекта. Через дорогу от ЖК Alfraganus расположится один из крупнейших в Средней Азии торговых моллов, а в шаговой доступности есть несколько школ, детские сады, поликлиника, аптеки, частные клиники, семейные рестораны и многое другое, в чем жители смогут испытать потребность.
С 9 июня все желающие смогут стать владельцами квартир в современном жилом комплексе на выгодных условиях.
Телефон: (+998) 71−210−44−44.
Адрес: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.
Ориентир: бывш. УзБум.
Сайт: alfraganus.com
Telegram: t.me/alfraganus_tashkent
Facebook: fb.com/alfraganus.tashkent
Instagram: @alfraganus.uz
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