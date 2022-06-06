Придерживаться амбициозной цели — оставаться одной из ведущих компаний в Узбекистане — платежной системе UZCARD всегда помогал ее пользователь, ведь именно он постоянно является стимулом для команды компании создавать, реализовывать и совершенствовать продукты и услуги UZCARD.

UZCARD ценит и уважает своих клиентов, стремится быть для них максимально полезным, поэтому старается постоянно развивать уровень сервиса, количество и качество услуг. С помощью передовых технологий компания строит такую экосистему, которая включает в себя целый ряд новых возможностей, а также обеспечивает высокий уровень скорости, безопасности и удобств.

Многолетняя работа UZCARD всегда выстраивается вокруг потребностей своего пользователя, задавая вектор развития всего пространства безналичных платежей. Таким образом, осуществляется плавный переход карт UZCARD на бесконтактные с поддержкой NFC, предоставляется ряд кобейджинговых продуктов, постоянно обновляется и дополняется услугами программное обеспечение терминального и банкоматного оборудования, расширяется автоматизированная система оплаты проезда на городском транспорте Узбекистана, развиваются международные переводы и многое другое.

Команда UZCARD никогда не останавливается на достигнутом и прокладывает свой путь к успеху с целью сделать жизнь граждан еще более удобной и безопасной в мире безналичных платежей.

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