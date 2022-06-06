В Узбекистане появился глобальный сервис мобильных онлайн-переводов с карты на карту, помогающий сделать процесс перевода более удобным и безопасным. Чтобы отправить денежные средства с помощью нового сервиса, достаточно знать номер телефона и фамилию получателя.

При использовании сервиса нужно выбрать получателя денежного перевода из списка контактов в своем мобильном телефоне или ввести номер вручную. Телефонный номер может быть как узбекским, так и зарегистрированным в одной из стран СНГ. При этом больше нет необходимости вводить 16-значный номер карты.





«В Узбекистан пришел международный сервис мобильных переводов от компании Visa, и это дает возможность совершать переводы быстро, удобно и безопасно. Технологическая платформа RBK-Mobile позволила стать первым банком в Узбекистане, который дополнил собственный сервис P2P-переводов подобным глобальным решением», — отметил заместитель председателя правления Ravnaq-bank Бахтинур Нурмухамедов.

Подключить сервис можно онлайн в мобильном приложении RBK-Mobile, где уже отражена опция «Настройка получения переводов по номеру телефона на карты Visa». Для этого нужно привязать карту к номеру мобильного телефона. К номеру можно добавить только одну платежную карту Visa, но при необходимости ее можно заменить на другую в любой момент. После осуществления настроек получателю достаточно сообщить отправителю соответствующий номер телефона.





Чтобы совершить денежный перевод в мобильном приложении RBK-Mobile от Ravnaq-bank, нужно:

Найти раздел денежных переводов. Выбрать перевод по номеру телефона. Ввести номер телефона в международном формате или выбрать получателя из списка контактов. Ввести фамилию получателя, сумму перевода и подтвердить операцию.

Для получения перевода необходимо, чтобы карта получателя была зарегистрирована в сервисе Visa.





«Безналичная экономика в Узбекистане развивается с огромной скоростью. За последние годы страна достигла значительного уровня цифровизации, на который у других государств обычно уходят десятки лет. Мы рады быть частью этого процесса и сегодня представляем держателям карт Visa в Узбекистане первый в стране сервис для денежных переводов с карты на карту по номеру мобильного телефона. Уверена, что это решение поможет упростить процесс перевода средств, при этом обеспечивая безопасность операций», — прокомментировала запуск сервиса Кристина Дорош, вице-президент, региональный менеджер Visa в странах Центральной Азии и Азербайджане.

Широкие возможности сервиса помогают осуществлять денежные переводы не только в сумах и долларах. Переводить средства можно в том числе и между картами, эмитированными в других валютах — сумма конвертируется автоматически. Переводы проводятся в онлайн-режиме, а деньги поступают мгновенно при отсутствии ограничений у банка-получателя.

Чтобы совершить платеж по номеру телефона, достаточно иметь карту Visa в приложении RBK-Mobile.

Подробную информацию можно получить у службы поддержки Ravnaq-bank в Telegram.

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