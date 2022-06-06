Ботир Рахматович Парпиев назначен советником министра по поддержке махалли и старшего поколения, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минмахалли.

Как уточнили в министерстве, должность советника по статусу равна посту заместителя министра.

Ботир Парпиев (1946 г. р.) с 2002 по 2004 годы работал председателем Государственного таможенного комитета Узбекистана, а ранее — заместителем министра внутренних дел (1998−2002) и министром по чрезвычайным ситуациям. С 2004 по 2018 годы возглавлял Государственный налоговый комитет.

Затем он проработал заместителем председателя по делам престарелых и ветеранов Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан, а также заместителем министра по поддержке махалли и семьи (до реорганизации министерства).