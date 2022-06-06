Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсуддинов прокомментировал сообщение в соцсетях о смерти ученицы старшей школы в Учкуприкском районе Ферганской области в результате избиения отцом.

Житель кишлака Тургок К. Ш. 4 июня узнал, что его дочь 2006 года рождения вышла на встречу с парнем на автомобиле Spark в тёмное время суток. Разгневанный отец несколько раз ударил дочь по голове, от побоев девушка потеряла сознание. Отец привёл её в чувство, побрызгав водой, и велел больше не общаться с тем парнем, говорится в сообщении.

Девушка ушла в свою спальню, где скончалась от полученных повреждений.

По факту смерти возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 3 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлёкшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Узбекистана. Подозреваемый задержан, Учкуприкский ОВД ведёт следственные действия.