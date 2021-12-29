Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 29 декабря подписал закон о внесении поправок в законодательство, касающихся отмены смертной казни. Об этом сообщается на сайте президента.

Сенат Парламента Казахстана принял закон о полной отмене смертной казни в стране 23 декабря.

«Принимая этот закон, Казахстан присоединяется к группе стран, где смертная казнь законодательно запрещена. Кроме того, наша страна доказывает, что поддерживает международное движение, направленное на полную отмену смертной казни», — отметил тогда спикер Сената Маулен Ашимбаев.

Tengrinews.kz напоминает, что с 2003 года в Казахстане действует мораторий на смертную казнь, с тех пор в стране не зафиксирована ни одна из них.

2 января президент Казахстана подписал закон «О ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни». Поправки были разработаны в соответствии с этим протоколом.

В Узбекистане смертная казнь как вид уголовного наказания была отменена с 1 января 2008 года указом президента Ислама Каримова от 1 августа 2005 года. Вместо неё введено наказание в виде пожизненного заключения либо длительных сроков лишения свободы.

На момент обретения Узбекистаном независимости уголовное законодательство содержало более 30 статей, предусматривающих наказание в виде смертной казни. В 1994 году количество этих статей было уменьшено до 13, в 1998 году — до 8, а в 2001 году — до 4. После либерализации уголовного законодательства в 2003 году смертная казнь предусматривалась только за совершение 2 преступлений — умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах и терроризма.