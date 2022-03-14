Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов на пленарном заседании в Мажилисе Парламента ответил на депутатский запрос о беспорядках в стране в январе 2022 года, сообщило издание Tengrinews.kz.





В начале своего выступления генпрокурор продемонстрировал видеоролик, посвящённый трагическим событиям января, с нарезкой из видео с камер наблюдения и снятых очевидцами беспорядков.

В дни январской трагедии в Казахстане погибло 230 человек, среди них 19 военных и силовиков. Больше всего погибло в Алматы — 139 человек.





«На сегодня мы точно знаем о гибели 20 граждан, которые случайно попали под обстрел. Из них 11 в Алматы, 8 в Алматинской области и один в Таразе», — сказал Берик Асылов.

Генпрокурор также рассказал о волнообразном характере развития событий.

Первой волной, по его словам, были мирные митинги, затем в ряды влились «разного рода экстремисты», которые повернули протест в радикальное русло. Из-за их подстрекательств начались первые столкновения — это была вторая волна, сказал Берик Асылов.





На третьей волне присоединились криминальные банды, начались погромы, поджоги, этим хаосом воспользовались вооружённые радикалы, устроив атаки по разным объектам, добавил генпрокурор.

«То есть, мы увидели сращивание экстремизма, криминала и религиозного радикализма. Если бы не решительные действия государства, за этими волнами могли бы последовать и другие. На конечном этапе — силовой захват власти», — заявил Берик Асылов.





Генпрокурор также отметил, что возникли риски для территориальной целостности Казахстана. «Могли потерять государственность», — сказал он.

Комитет национальной безопасности Казахстана расследует 15 дел по государственной измене, попытке захвата и получении взятки в особо крупном размере.

Уголовные дела бывшего руководства КНБ также связаны с январскими событиями, сообщил генпрокурор. Напомним, 8 января по подозрению в государственной измене был задержан бывший глава Комитета нацбезопасности Карим Масимов.





Продолжаются расследования в отношении подозреваемых в организации и участии в беспорядках. В основном это молодые люди до 30 лет, безработные, без высшего образования. Среди них, по данным генпрокурора, 19 приверженцев деструктивных религиозных течений, 27 активистов запрещённых экстремистских организаций, 24 члена организованных преступных групп, а 113 лиц имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои.

Всего на причастность к совершённым преступлениям проверено более 22 тысяч лиц.





По делу о массовых беспорядках также проходят 19 иностранцев, сообщил Zakon.kz со ссылкой на Генпрокуратуру Казахстана. Из них 11 — граждане Узбекистана, 4 — граждане России, 2 — граждане Кыргызстана, 1 — Китая, 1 — Таджикистана. Они подозреваются в участии в беспорядках и краже.

Напомним, в феврале казахстанский омбудсман Эльвира Азимова сообщила, что после массовых беспорядков в январе в Казахстане под арестом остаются 18 иностранцев, в том числе 14 граждан Узбекистана. Посольство Узбекистана в Нур-Султане в этой связи направило ноту в МИД Казахстана. В ней содержится просьба предоставить полную информацию об арестованных гражданах Узбекистана, местах их содержания и причинах привлечения к ответственности. Узбекская сторона также просила организовать с ними консульскую встречу для сотрудников диппредставительств Узбекистана.