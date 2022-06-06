3 июня в Японском саду в рамках экосистемы «Агробанка» прошла торжественная презентация двух новых проектов:

Agromarkaz — центры услуг;

Agrozamin-O‘zimizniki — цифровая торговая площадка.

Продукты созданы в рамках программы банка по развитию аграрной сферы для землевладельцев, фермеров, фермерских хозяйств и агрокластеров.





«Последние годы стратегия развития „Агробанка“ делает упор на два направления — государственные программы и бизнес. И те платформы, что мы сегодня презентуем, как раз и ориентированы на них. Идея для их создания возникла после принятого президентом в 2021 году решения, направленного на повышение эффективности использования приусадебных участков. В связи с этим постановлением перед „Агробанком“ была поставлена задача повысить доходы населения, занятого в приусадебном хозяйстве, увеличить долю продуктов питания на внутреннем рынке, гарантированно закупать продукцию, выращиваемую на приусадебных участках и создать систему ее продажи методом маркетплейс», — отметил заместитель председателя правления «Агробанка» Эркин Кахоров.





Таким образом, новый проект Agromarkaz создан для сбора всех необходимых услуг в единое звено. Он делает сельскохозяйственные процессы более гибкими. А в деятельность центра включены следующие направления:

Agrolab — современная лаборатория по диагностике растений и почвы. Создана для определения качества плодородия почвы, доступности питательных веществ, их усвояемости растениями, наличия существующей влаги, средств защиты растений от различных насекомых и обеспечения их необходимыми продуктами. «Агромаркет» — магазин сельскохозяйственной продукции. Консультации агронома, ветеринара и специалистов лаборатории. Обслуживание фермерских угодий и садов с помощью минитехники, имеющейся в распоряжении Agromarkaz. Call-центр — для получения поддержки по единому номеру. Автоматизированный центр банковских услуг.

В рамках проекта планируется открытие 167 центров по всей республике. Каждый из них будет построен на базе единого дизайна и стиля.





Agrozamin-O‘zimizniki — это специализированная розничная торговая площадка, созданная для цифровизации бизнес-процессов аграрного сектора страны.

Зарегистрированным пользователям платформы предоставляется возможность быстро и легко продавать выращенную или произведенную ими продукцию.

«И если в Agrozamin-O'zimizniki можно продать продукт, то что делать с периодом до его продажи — многим не ясно. Для решения этой задачи мы решили связать проекты воедино. Так, пользователи Agrozamin-O'zimizniki могут в онлайн-формате заказать рассаду, семена или другие необходимые продукты. Местоположение будет определено автоматически, а заказ поступит в центр Agromarkaz этого района», — рассказал зампредседателя правления.

Покупатели могут найти, заказать и купить нужный им товар с помощью удобной поисковой системы. Каталог сайта включает более 100 направлений аграрной сферы. Торговой площадкой можно пользоваться через веб-сайт, а также с помощью мобильного приложения на платформах Android и iOS.





А онлайн-консультант поможет владельцам подсобных хозяйств напрямую связываться с опытными экспертами в области сельского хозяйства. Зарегистрированные пользователи смогут воспользоваться консультацией квалифицированных специалистов в конкретной области, например, агрономов и ветеринаров. Общение будет происходить в режиме онлайн-видеоконференции или в письменной форме с помощью чата.

«Вдобавок мы поняли, что у фермеров, дехкан и владельцев приусадебных участков существует потребность в различных услугах и продуктахов, начиная с обработки земли, заканчивая готовой продукцией. Специально для этого мы и организовали Agromarkaz в районах каждой области, специализирующихся на сельском хозяйстве», — поделился заместитель председателя правления «Агробанка» Эркин Кахоров.





По его словам, чтобы внести свой вклад в развитие сельского хозяйства, банк реализует несколько научных и инновационных проектов, занимаясь увеличением уже существующей экосистемы.

«В ближайших планах у нас много проектов научного подхода к сельскому хозяйству с широким привлечением IT-технологий», — заверил зампредседатель.

АКБ «Агробанк» — один из крупнейших коммерческих банков Узбекистана, имеющий 170 отделений, 146 центров банковского обслуживания и сеть из 498 круглосуточных автоматизированных отделений.

Ранее «Агробанк» презентовал первые элементы создаваемой экосистемы: образовательный проект «Школа фермеров», сборник инструкций по сельскому хозяйству Agrobooks, платформа для купли-продажи сельскохозяйственных товаров и услуг AgroZamin и биолабораторию по защите растений Agrolab.

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