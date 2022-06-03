Со 2 по 5 июня в Великобритании проходят парады и гуляния в честь 70-летия правления королевы Елизаветы II.

96-летняя монархиня является самым долгоправящим и старейшим монархом в истории Британии. 6 февраля 1952 года, в день смерти своего отца короля Георга VI, Елизавета была провозглашена королевой.

В 2015 году она побила рекорд правления своей прапрабабушки королевы Виктории. Елизавета является также самой долгоправящей и старейшей главой государства в мире. Супруг королевы, принц Филипп, скончался в апреле 2021 года в возрасте 99 лет.

2 июня празднование началось с военного парада Trooping the Colour в центре Лондона. На балконе Букингемского дворца Елизавета II, наследный принц Чарльз с супругой Камиллой и другие члены королевской семьи приветствовали тысячи собравшихся и наблюдали за пролётом королевских военно-воздушных сил.

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Фото: Hannah McKay / Reuters

Отряды пешей гвардии Королевского двора маршируют во время парада Trooping the Colour 2 июня. Фото: Richard Pohle / Pool via Reuters

Фото: Matt Dunham / Pool via Reuters

Люди наблюдают, как королева Елизавета появляется на балконе Букингемского дворца, чтобы посмотреть на специальный парад ВВС Великобритании после парада Trooping the Colour. Фото: Aaron Chown / Pool via Reuters





Фото: Richard Pohle / Pool via Reuters.

Вечером 2 июня фейерверки украсили небо над городами Объединённого королевства.

Фейерверк над Виндзорским замком, 2 июня. Фото: Peter Nicholls / Reuters





Проекция изображения королевы Елизаветы на фасаде Букингемского дворца. Фото: Phil Noble / Reuters

Королева Елизавета возглавляет зажжение главного юбилейного маяка в Виндзорском замке. Фото: Steve Parsons / Pool via Reuters

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Фейервеки над Блэкпульской башней в городе Блэкпул, Ланкшир, Англия. Фото: Molly Darlington / Reuters

Вид на замок Эннискиллен, подсвеченный во время празднования платинового юбилея, Северная Ирландия, 2 июня. Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters