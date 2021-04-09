Супруг британской королевы Елизаветы II, принц Филипп, герцог Эдинбургский, умер 9 апреля в Виндзорском замке, говорится в сообщении Букингемского дворца.

До своего столетия герцог Эдинбургский не дожил два месяца.

В Британии объявлен национальный траур по принцу Филипу, королевская семья будет скорбеть 30 дней, сообщило РИА Новости. В стране приспущены флаги, не будут принимать новых законов, поскольку королева не будет заниматься государственными делами. Парламентарии будут носить черные ленточки на рукавах, мужчины — черные галстуки.

В ходе празднования своего 90-летия в июне 2011 года принц Филипп заявил о намерении сократить общественные функции. Букингемский дворец объявил 4 мая 2017 года о том, что герцог Эдинбургский с осени перестанет исполнять общественные обязанности, возложенные лично на него как на члена королевской семьи. При этом принц по-прежнему будет сопровождать свою супругу на многих публичных мероприятиях.

Два года назад Филипп попал в ДТП, в ходе которого его автомобиль перевернулся от столкновения с другой машиной. Два человека из другой машины получили небольшие травмы. 23 января герцог Эдинбургский, не пострадавший в ходе этого инцидента, принёс официальные извинения за автомобильную аварию.