Предприниматель Шухрат Рахманов 18 мая сообщил в группе «Потребитель.уз» в Facebook о том, что с недавних пор американские банки начали конфисковывать денежные средства юридических лиц из Узбекистана, оплачивающих товары и услуги российским и белорусским партнёрам.

По его словам, его компания является импортёром, которая проводила платежи транспортным фирмам за железнодорожные услуги и поставщикам сырья.

«Только у нашей фирмы конфисковали более 200 тысяч долларов, и таких фирм по всей стране десятки. С проблемой заморозки или конфискации денежных средств Управлением по контролю за иностранными активами США столкнулись клиенты всех банков республики без исключения», — написал он.

По его словам, неоднократные обращения в Центральный банк, Министерство инвестиций и внешней торговли и Министерство иностранных дел «игнорируются».

«Банки разводят руками, всё, что они могут — бесконечно писать в свой корреспондентский банк Азия-инвест. Бизнес снова остался наедине со своими проблемами. Спустя почти три месяца войны наш ЦБ так и не озвучил безопасные схемы переводов или руководство по оплате для узбекских юрлиц. Мы сами ведём переписку с подразделением Министерства финансов США с просьбой вернуть наши средства, без участия ЦБ, банков или представителей министерств», — сообщил он.

Шухрат Рахманов дополнил пост 23 мая, рассказав, что с ним связались Министерство инвестиций и внешней торговли и Министерство юстиции. По его словам, теперь банки начали давать клиентам письма о том, что риски по оплате клиенты берут на себя. «Без подписания таких писем оплаты не производятся», — написал он.





В комментариях к посту Шухрат Рахманов прикрепил фотографию с ответом американского Bank of New York Mellon, где говорится, что «средства не могут быть возвращены из-за санкций против России согласно EO 14024» (административный указ, который предусматривает санкции против России за её вредоносную зарубежную деятельность, включая нарушение устоявшихся принципов международного права, таких как уважение суверенитета и территориальной целостности других государств).

Он сообщил, что такие сообщения пришли многим фирмам в ответ на аннулирование платежей, даже если компании-партнёры не находятся под санкциями.

Пользователи рекомендовали ему перейти на взаиморасчёты в рублях. «Сложно перевести несколько сотен активных валютных контрактов в рубли за короткий период времени, но мы работаем в этом направлении… Мы уже перевели 80% наших контрактов в рубли и переведём остальные, высокий курс рубля нам не выгоден, но это по крайней мере безопасно», — ответил Шухрат Рахманов.

Предприниматель Олег Цой в комментариях также сообщил о проблемах с платежом.

«Наша компания два месяца назад оплатила российской компании-перевозчику услуги по перевозке в долларах США, и эти деньги два месяца висели в Нью-Йорке на проверке. Сегодня деньги согласно нашему запросу в наш банк вернулись», — отметил он.

Зебинисо Арипов также заявила, что деньги её компании вернулись в течение недели со счёта российской транспортной компании, из-за чего пришлось заново оплачивать в рублях за перевозку. В беседе с корреспондентом «Газеты.uz» она отметила, что российская компания обслуживалась в банке, который попал под санкции. «Соответственно валюту банк отклонил, и нам пришлось оплачивать в российских рублях», — сказала она.

«Газета.uz» связалась с ещё двумя компаниями, которые столкнулись с временной заморозкой средств в банке Нью-Йорка.

Главный бухгалтер предприятия по продаже картонно-бумажной продукции Alfa Karton Savdo Лобар Хакимова сообщила, что 5 мая компания провела оплату в 38,1 тысячи долларов для поставщика «Завод газетной бумаги» из Беларуси.

«Банк поставщика тогда был „Беларусбанк“. Находится ли эта компания под санкциями или под санкциями банк — у нас такой информации не было», — заявила она.

Оплата была проведена через Hamkorbank. Средства должны были попасть на счёт поставщика в «Беларусбанке» через американский банк-посредник Bank Of New York Mellon. Но последний заморозил перевод.

Компании удалось вернуть средства только в начале июня. После первой задержки Alfa Karton Savdo переводила деньги через белорусский «Приорбанк», через который оплата проходила.

Бухгалтер фармацевтической компании Елена Колесникова также сообщила о заморозке платежа со стороны Bank Of New York Mellon.

«Мы столкнулись с проблемой перечисления валюты в ОАЭ буквально больше месяца назад. Банком-корреспондентом выступал российский банк Asia Invest. При переводе из Узбекистана Россия валюту приняла. Но банк Нью-Йорка заморозил платеж и ни в какую не хотел переводить платеж банку поставщика, филиал которого так же находился в Нью-Йорке, чтобы тот смог отправить деньги по назначению в ОАЭ», — сообщила она.

По её словам, «деньги висели в неизвестном состоянии» больше двух недель, хотя по законодательству Узбекистана валюту должны были вернуть до востребования на валютный счёт плательщика в течение 10 дней.

«В итоге пришлось заказать расследование через „Капиталбанк“, в котором мы обслуживаемся, и деньги нашлись, попали на счёт нашего банка. Перевод осуществили, минуя наш валютный счёт, через казахстанский банк. Нью-Йорк деньги принял, поставщик перевод получил. Пришлось побегать, но спасибо нашему банку, который нашел грамотное решение проблемы», — отметила она.

«Газета.uz» 23 мая попросила Центральный банк прокомментировать ситуацию, но не получила ответ. В «Капиталбанке» также не ответили.

Напомним, в конце марта по итогам поручений на заседании правительственной комиссии банки Узбекистана начали рекомендовать своим клиентам перевести международные расчёты с зарубежными партнёрами из российских банков, попавших под санкции, в другие, чтобы предотвратить нежелательную блокировку средств. Сами банки привлекли международных консультантов, чтобы избежать риска вторичных санкций при погашении кредитов перед российскими санкционными банками.