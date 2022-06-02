Инклюзивную программу обучения могут внедрить в более 200 общеобразовательных школах Узбекистана уже в 2022—2023 учебном году. Об этом в среду на пресс-конференции, посвященной Международному дню защиты детей, заявил заместитель министра народного образования Вахобжон Ражапов, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Кроме того, в предстоящем учебном году будет разработан документ по внедрению улучшенного учебного плана для школьников с особенностями развития. Рассматривается также возможность найма педагогов по сурдопереводу, добавил замминистра.

Мероприятие, организованное Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), призвано привлечь внимание к проблеме неравных возможностей детей с инвалидностью.

«Зачастую к детям с инвалидностью мы относимся с точки зрения благотворительности или максимум вспоминаем о них 1 июня и посещаем интернатные учреждения. И, конечно же, вопрос сегрегации: если ребенок с инвалидностью, его нужно обязательно помещать в специализированное учреждение, — это пережитки старого. Мы должны побороть эти стереотипы и разрушить барьеры» — сказал глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде.





Мунир Мамедзаде. Фото: ЮНИСЕФ

По его словам, лишь половина молодых узбекистанцев с инвалидностью имеет доступ к профессиональному образованию. Определенная категория детей не может полностью реализовать свой потенциал в силу барьеров, которые на самом деле создаёт общество. Для преодоления этих стереотипов нужна «всеобщая мобилизация», добавил Мунир Мамедзаде.

В мероприятии приняли участие 200 детей с инвалидностью и их родители. Они смогли принять участие в кружках робототехники, по безопасности дорожного движения, интерактивных играх и мастер-классах. Родителям была предоставлена возможность задать свои вопросы представителям заинтересованных государственных органов.

По словам одного из родителей, большинство специализированных и инклюзивных образовательных учреждений для детей с инвалидностью сосредоточены в Ташкенте и работают по типу интернатов.

«Дети, отделенные от своих родителей и лишенные их любви, вынуждены учиться и жить вдалеке от них. Мы ничем не хуже здоровых детей и хотим, чтобы нам в равной мере предоставляли те же возможности, ведь все мы равноправны», — сказал он.

Родители также задались вопросом необходимости школ-интернатов, когда большинство детей с инвалидностью может получить образование в обычных школах.

Замминистра народного образования Вохобжон Ражапов отметил, что министерство заинтересовано в том, чтобы дети росли вместе с родителями и могли учиться в своей области проживания.

«В Узбекистане сейчас расширяются возможности для детей с инвалидностью, в том числе и создаются условия для обучения в общеобразовательных школах. Для нас это что-то новое, и наш опыт тоже растёт с каждым годом… Для примера могу сказать, что в Намангане в общеобразовательной школе №11 сегодня учится более 30 учеников по программе инклюзивного образования», — сказал он.

Вохобжон Ражапов добавил, что на сегодняшний день программа инклюзивного образования доступна в 42 общеобразовательных школах республики. По ней обучаются более 80 учеников.

Уполномоченная по правам ребёнка Алия Юнусова подчеркнула, что задача государства и общества заключается в обеспечении прав, свобод и наилучших интересов ребёнка вне зависимости от его физических и психологических возможности.

Слева направо: Алия Юнусова, Зулайхо Махкамова, Вахобжон Ражапов. Фото: ЮНИСЕФ

«Мы не должны разделять детей, а относиться к ним как к равным… Никто не имеет права ограничивать ребенка в его правах», — сказала детский омбудсман.

По мнению спикеров, менять отношение взрослого населения необходимо, но это менее эффективно, чем если бы эта работа проводилась с детьми. Поэтому важно с раннего возраста учить детей видеть в людях с инвалидностью таких же полноправных членов общества и избегать стереотипного мышления, а также позволять разным детям коммуницировать друг с другом и развиваться в равных условиях.





Родители незрячих детей выразили обеспокоенность тем, что на школьных полках большинство книг, напечатанных шрифтом Брайля, предназначены для узбекоязычных учащихся.

Председатель Ассоциации инвалидов Узбекистана Ойбек Исаков признал, что книг по Брайлю на русском языке очень мало. Но у русскоязычных детей, по его словам, есть преимущество: в силу быстрого развития технологий все книги доступны в электронном формате. Многочисленные программы позволяют воспроизводить текст в аудиоформате.

«Насколько я знаю, на сегодняшний день имеется 3500 тысяч книг по Брайлю и этого вполне достаточно. Но если речь об учебниках, то я бы посоветовал переходить на новые технологии, чтобы книгу читал компьютер. Потому что все книги, напечатанные шрифтом Брайля, все равно найти в свободном доступе не удастся», — сказал Ойбек Исаков.

«Ещё раз рассмотрим этот вопрос, обсудим его и поднимем на заседании, чтобы действительно книг на языке Брайля было больше», — добавила детский омбудсман Алия Юнусова.