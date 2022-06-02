В социальных сетях ранее появились сообщения о том, что в Ташкентской области проживает табиб, который лечит людей слюной. Сотрудники Бостанлыкского РОВД и налоговой инспекции района провели расследование, сообщила пресс-служба ГУВД региона.

Выяснилось, что табиб на видео — житель Бостанлыкского района Б. Я., 1970 года рождения, занимающийся животноводством и не владеющий медицинскими знаниями. Последние два года он продавал козье молоко.





В книге «О лекарственных растениях» он прочёл, что распыление корня растения читтигул (ромашка аптечная — ред.) на горло излечивает от ларингита. Измельчённое в порошок растение он вдувал людям в рот через трубочку, за каждый сеанс лечения получал 20 тысяч сумов.

В ходе следствия все предметы, используемые при лечении, были изъяты в качестве вещественных доказательств. Следствие продолжается.