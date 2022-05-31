В ходе полуночных дебатов на саммите в Брюсселе лидеры стран и правительств Европейского союза согласовали компромиссный план эмбарго двух третей российской нефти, сообщил Euronews.

Запрет коснется только поставок по морю, импорт по трубопроводу продолжится.

Шестой пакет санкций против России также включает в себя отключение Сбербанка от системы SWIFT и запрет на вещание в ЕС еще трех российских государственных СМИ, каких именно — пока не уточняется. Ранее санкции были наложены на канал Russia Today и Sputnik.

Президент Совета ЕС Шарль Мишель объявил о сделке в Twitter, заявив, что она сократит огромный источник финансирования российской военной машины.

«Чтобы быть предельно ясным, это означает, что принятая мера немедленно затронет 75% импортируемой российской нефти на европейском уровне, а до конца года почти 90%», — написал он.

Против полного эмбарго выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, так как его страна, не имеющая выхода к морю, получает более 60% нефти из России по трубопроводу «Дружба».

Кроме того, в первый день саммита Евросоюз и его партнеры по «Большой семерке» приняли решение о выделении Украине 9 млрд евро финансовой помощи в качестве грантов и льготных кредитов.