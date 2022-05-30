В возрасте 86 лет ушёл из жизни известный спортивный журналист, заслуженный наставник молодежи Узбекистана, судья республиканской категории Ахбор Имамходжаев. Об этом сообщил его внук, директор Профессиональной футбольной лиги Диёр Имамходжаев.

Ахбор Рустамович Имамходжаев родился 19 февраля 1936 года в Ташкенте. С 1954 по 1956 год учился в Ташкентском областном педагогическом училище. С 1959 по 1963 год окончил футбольное отделение Института физической культуры.

После окончания института преподавал в школе № 83 Зангиатинского района Ташкентской области, вскоре был приглашен в Институт физкультуры. В дальнейшем работал начальником молодежного отдела Комитета по физической культуре и спорту, главой Комитета судей и инспекторов Федерации футбола, руководителем команды «Пахтакор», начальником отдела футбола газеты «Спорт».

Его первые годы карьеры в качестве комментатора на телевидении пришлись на 1960-е годы.

Он является автором таких книг, как «Футбол — кувончим, дардим, фахрим», «Мафтунингман, футбол», «Узбегимнинг Миржалоли», «Аср футболидаги асл кадрдонларим».

Ахбор Имомходжаев в 1996 году награжден медалью «Шухрат», а в 2006 году почетным званием Заслуженный наставник молодежи Узбекистана.

Его называли основоположником спортивной журналистики в Узбекистане.