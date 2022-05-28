В связи с полной отменой ограничений на экспорт хлопка из Узбекистана и приобретением страной статуса бенефициара GSP+, предоставляется множество льгот при ввозе 6200 видов продукции в Евросоюз.

С целью поддержки предпринимательства и поиска покупателей национальной продукции на мировом рынке представители Торгово-промышленной палаты 16−18 мая с рабочим визитом посетили Германию.

16 мая по инициативе посольства Узбекистана в ФРГ состоялась встреча председателя Торгово-промышленной палаты Даврона Вахабова и сотрудников Министерства инвестиций и внешней торговли с представителями одной из крупнейших европейских компаний C&A со штаб-квартирой в Дюссельдорфе.





На встрече немецкие партнеры предоставили подробную информацию о компании. По их словам, годовой доход C&A составляет 5 млрд евро, основная часть которых приходится на текстильную продукцию.

Около половины всех заказов C&A приходится на Бангладеш. Кроме того, C&A производит продукцию на заказ в Турции, Пакистане, Китае, Камбодже, Индии и других странах.

Около 60% всей продукции компании производится из хлопка, а остальное — из различных синтетических волокон. Основная часть продаж C&A приходится на Германию и ЕС. В условиях пандемии онлайн-продажи за последние два года выросли в несколько раз, составив 10% от общего объема продаж.

В ходе встречи обсуждались вопросы вывода на рынок Узбекистана фирменных магазинов компании и подключения отечественных швейных предприятий к производственной цепочке C&A.

По мнению C&A, важно обеспечивать права работников в компаниях-партнерах, с которыми они сотрудничают, обеспечивать безопасность работников на предприятиях, оказывать им медицинскую помощь в случае необходимости, обеспечивать своевременную выплату заработной платы. Кроме того, особое внимание уделяется качеству продукции и экологичности.





Определены дальнейшие планы сотрудничества между Торгово-промышленной палатой Узбекистана и немецкой компанией с целью планомерной работы по доведению отечественных швейных предприятий до уровня выполнения требований C&A.

Компания изучает возможности выхода на рынок Узбекистана, процедуры и законодательство с сентября 2021 года с привлечением специалистов. Это связано с позитивными изменениями, осуществленными руководством страны за последние годы в области выращивания и переработки хлопка.

О компании C&A

Компания C&A была основана в Снеке братьями Клеменсом и Августом Бреннинкмеерами в 1841 году как голландская текстильная компания, названная по их инициалам.

К 1910 году у C&A было десять магазинов в Нидерландах. C&A — крупная голландская брендинговая компания, базирующаяся в Европе, со штаб-квартирами в Вильворде (Бельгия) и Дюссельдорфе (Германия). Бренды C&A включают в себя Angelo Litrico, Avanti, Canda, Clockhouse, Here+There, Palomino, Rodeo (лыжная и сноубордическая одежда), Westbury, Yessica, Yessica Pure и Your Sixth Sense.

Имея более 1200 филиалов и более 25 000 сотрудников в 18 европейских странах, C&A является одним из ведущих ритейлеров модной одежды в Европе. Магазины C&A в Европе ежедневно посещают более 2 млн человек.

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