Председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева 28 июня провела выездное заседание в международном аэропорту «Ургенч», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе компании.

Её приказом директором аэропорта «Ургенч» назначен Руслан Агаджанович Агабуллаев (1980 г. р.), который работает в этой воздушной гавани с 2006 года. До назначения он работал первым заместителем директора по производству. До этого аэропорт возглавлял Худайберган Курязов.

«Важно в стратегии развития аэропортов Узбекистана продвигать молодые кадры в управлении аэропортом. Сегодня были назначены руководители на ключевые позиции из молодого кадрового потенциала ургенчского аэропорта, которые уже проработали в аэропорту не менее 5 лет, имеют хорошее профильное образование и, самое главное, показали свою результативность, активность и огромное желание сделать аэропорт лучше», — сказала Рано Джураева.

Перед новым руководством аэропорта поставлены приоритетные задачи по кардинальному совершенствованию производственно-хозяйственной деятельности аэропорта, сокращению его непроизводственных расходов, повышению качества обслуживания пассажиров и авиакомпаний, отметили в компании.