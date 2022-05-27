Узбекистан продолжает развивать партнёрские отношения с Евразийским экономическим союзом в качестве наблюдателя. Об этом заявил в пятницу президент Шавкат Мирзиёев на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Он принял участие в онлайн-мероприятии в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС. Цитаты из выступления приводит ТАСС.

Партнёрство с ЕАЭС — очень важное направление для Узбекистана, так как страны союза «являются нашими естественными партнёрами», — сказал Шавкат Мирзиёев. Он подтвердил «приверженность Узбекистана поступательному развитию взаимовыгодного сотрудничества с Евразийским экономическим союзом».

Президент призвал страны ЕАЭС устранять технические барьеры для доступа на рынки. «Сегодня как никогда остро стоит задача формирования благоприятных условий для наращивания торгово-экономического сотрудничества, дальнейшего устранения технических барьеров и признания сертификации во взаимной торговле между Узбекистаном и странами ЕАЭС», — сказал он.

Он добавил, что происходящие в мире изменения и кризисные явления стали серьёзным вызовом для стабильности, и призвал страны сообщества вместе выработать комплекс мер по противодействию. «Эпоха глобализации переходит в фазу формирования нового мирового порядка. Мы становимся свидетелями введения беспрецедентных по масштабу ограничительных мер, разрыва логистических цепочек поставок продукции и кооперационных связей, роста цен на сырьевые и продовольственные товары, усугубления социальной напряженности. Считаем, что в сложившейся ситуации важно совместными усилиями выработать комплекс совместных действий, находить неординарные решения и использовать нестандартные механизмы нашего взаимодействия», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Глава государства предложил ЕАЭС упростить процедуры для привлечения рабочей силы. «Повышается актуальность вопросов, связанных с трудовой миграцией и привлечением специалистов в наших странах… Предлагаю принять необходимые документы и внедрить упрощённые процедуры, которые позволят обеспечить эффективное привлечение трудовых ресурсов в соответствии с быстро меняющимися потребностями экономик стран-членов и наблюдателей ЕАЭС», — отметил он.

Фото: Пресс-служба президента.

Президент Узбекистана отметил важность проработки вопроса «возобновления в полном объёме пассажирского транспортного сообщения между нашими странами».

Шавкат Мирзиёев сообщил, что Узбекистан в ближайшее время намерен приступить к практической реализации проекта строительства железной дороги «Узбекистан — Кыргызстан — Китай». По его словам, проект создаст дополнительные возможности для выхода на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Запланированная магистраль соединит три страны с Европой через Афганистан, Иран и Турцию.

Узбекистан также готов к взаимодействию с партнёрами по ЕАЭС в реализации проекта строительства Трансафганской железной дороги от Термеза до пакистанского Пешавара, которая обеспечит кратчайший выход в Южную Азию с рынком в 2 миллиарда потребителей, — сказал президент.

Шавкат Мирзиёев предложил провести в Узбекистане осенью Форум по развитию индустрии туризма с участием ведущих компаний стран ЕАЭС. «В условиях преодоления последствий пандемии естественным драйвером экономического развития может стать сфера туризма», — отметил президент. С начала года в Узбекистане наблюдается заметный рост притока туристов, в первую очередь из стран ЕАЭС, добавил он.

Президент Узбекистана также предложил разработать программу сотрудничества в аграрной сфере. Программа агрокооперации «могла бы охватить вопросы совместного выращивания зерновых и масличных культур в странах ЕАЭС, а также плодоовощной продукции, включая ранние сорта в Узбекистане, с целью гарантированного насыщения наших рынков», сказал он.

Как отмечает пресс-служба президента Узбекистана, товарооборот Узбекистана со странами ЕАЭС в 2021 году увеличился на 30%, а с начала текущего года вырос ещё на 33%. Ежегодные темпы роста привлекаемых инвестиций из стран ЕАЭС составляют порядка 25%. «Совместными усилиями смягчены негативные последствия пандемии и обеспечивается положительная динамика в торгово-экономическом сотрудничестве наших стран», — говорится в сообщении.