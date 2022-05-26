Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Министерство экономического развития и сокращения бедности Узбекистана достигли договорённости по разработке национальной программы по сокращению выбросов метана. Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР. Как уточняет корреспондент «Газеты.uz», соглашение было подписано на форуме по сокращению бедности в Бухаре.

Узбекистан стал второй страной в Центральной Азии — регионе, известном интенсивными выбросами парниковых газов, — присоединившейся к Глобальном обязательстве по метану (GMP), направленному на сокращение выбросов метана на 30% к 2030 году. Сотрудничество с ЕБРР станет ключевым инструментом планирования для достижения целей в рамках GMP.

Заместитель премьер-министра Узбекистана Джамшид Кучкаров призвал к принятию всеобъемлющих национальных мер с акцентом на таких секторах, как энергетика, твёрдые бытовые отходы и агропромышленный комплекс. Последний потребует внедрения новых технологий, а также более тесной работы с фермерским сообществом страны.

«Целенаправленная борьба с выбросами метана в Узбекистане имеет двойной эффект, — сказала президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо. — Это важный шаг на пути к согласованию национальной стратегии с Парижским соглашением, а также возможность получения как экономической, так и экологической выгоды».

Для Узбекистана сокращение выбросов парниковых газов и достижение показателей вклада на национальном уровне находится в пределах досягаемости. Поэтому поддержка ЕБРР — как техническая, так и финансовая — должна помочь стране быстро сократить выбросы к 2030 году, отметила она.

Метан является мощным парниковым газом, он способствует образованию приземного озона, опасного загрязнителя воздуха, который сам по себе является парниковым газом. Его источники включают полигоны твёрдых отходов, системы добычи нефти и природного газа, сельскохозяйственную деятельность, добычу угля, стационарное и мобильное сжигание, очистку сточных вод и некоторые промышленные процессы.

По данным Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), на долю метана приходится около 30% глобального потепления начиная с доиндустриальной эпохи. Темпы потепления наиболее значительны, чем в любой другой период с начала фиксирования соответствующих показателей в 1980-х годах.