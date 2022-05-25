Помощник государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу в ходе визита в Ташкент 24 мая провёл ряд переговоров с официальными лицами и встречи с представителями бизнеса и гражданского общества. Он также ознакомился с проектами, реализуемыми посольством США в стране.

Официальные встречи

На встрече с и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимиром Норовым стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития узбекско-американских отношений в разных сферах.

Фото: МИД Узбекистана.

Американская сторона высоко оценила преобразования в Узбекистане, конструктивный и открытый внешнеполитический курс страны, а также подчеркнула готовность активно содействовать процессу реформ, говорится в сообщении МИД Узбекистана.

Была обсуждена организация второй сессии Диалога стратегического партнёрства в Вашингтоне. Диалог был преобразован из механизма ежегодных политических консультаций, его первое заседание прошло в Ташкенте в 2021 году с участием Дональда Лу.

Делегации двух стран подтвердили приверженность к продолжению сотрудничества в рамках формата «С5+1» (страны Центральной Азии и США) «в целях достижения конкретных результатов в сферах инфраструктуры, энергетики, транспорта, охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата».

Посольство США сообщило, что на переговорах также обсуждались вопросы региональной безопасности и поддержка Соединёнными Штатами Узбекистана в реализации его планов развития на фоне возможного негативного влияния санкций, введённых против России.

Дональд Лу также встретился с вице-премьером — министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым. Они обсудили углубление взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-логистической сферах.

Рассматривалось привлечение американского бизнеса к реализации проектов в Узбекистане, совместные программы и инициативы по поддержке узбекских экспортёров и развитию женского предпринимательства, расширение сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID) в сферах «зелёной» энергетики, сельского хозяйства, молодёжного предпринимательства и других направлениях.

Был согласован вопрос активизации взаимодействия с Финансовой корпорацией международного развития США (DFC) по реализации проектов частного сектора в Узбекистане в перспективных отраслях. Американская сторона также подтвердила, что продолжит оказывать поддержку Узбекистану в вопросах вступления во Всемирную торговую организацию.

Фото: Посольство США.

Представитель Госдепартамента США также встретился с бывшим главой МИДа, ныне заместителем секретаря Совета безопасности при президенте Абдулазизом Камиловым. Дональд Лу поблагодарил Абдулазиза Камилова за сотрудничество на посту министра и заявил: «Мы продолжим работать совместно на благо народов наших стран».

Поддержка женщин

Дональд Лу вместе с заместителем помощника администратора Азиатского бюро USAID Анджали Каур и послом США Дэниелом Розенблюмом встретились с начинающими женщинами-предпринимателями в школе флористики Toshkent Gullari. Здесь они своими руками создали букеты.

Фото: Посольство США.

Тренинг является частью комплексной программы USAID, направленной на расширение прав и возможностей женщин, для реализации которой был выделен 1 млн долларов. Инициатива в рамках Проекта USAID по развитию агробизнеса реализует курсы предпринимательства и профессионального обучения совместно с отечественными ННО и охватывает около 1000 сельских женщин по всей стране.

Обеспечение женщин навыками, необходимыми для нахождения стабильной и высокооплачиваемой работы, а также доступом к финансированию для начала предпринимательской деятельности будет способствовать более инклюзивному, устойчивому и динамичному экономическому росту в Узбекистане, отметила Анджали Каур.





Фото: Посольство США.

Кроме того, Дональд Лу принял участие в церемонии начала нового раунда занятий по самообороне для женщин и девочек в Ташкенте. Проект осуществляется совместно с профессиональными инструкторами Федерации самбо Узбекистана. Участницы изучат набор техник и упражнений, чтобы защитить себя от физических угроз, а также обрести силу и улучшить общее самочувствие.

Фото: Посольство США.

«Как дипломат я всегда выступаю за более мирную планету. Для меня мир — это не только отсутствие войн и вооружённых конфликтов, но и наличие более свободной, здоровой и безопасной жизни всех наших народов. Правительство США счастливо внести свой вклад в этот судьбоносный проект, призванный помочь женщинам и девочкам Узбекистана», — отметил помощник госсекретаря США.