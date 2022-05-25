25 мая самолёт компании Uzbekistan Airways, следовавший по регулярному маршруту HY273 «Ташкент — Стамбул», по техническим причинам в 21:10 по ташкентскому времени совершил вынужденную посадку в Трабзоне. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

На борту самолета находилось 240 пассажиров, их безопасности ничего не угрожает, говорится в сообщении.

Все пассажиры будут размещены в гостиницу в Трабзоне и доставлены до пункта назначения — в Стамбул — в самое кратчайшее время, заверила компания.

По причине вынужденной посадки задерживается вылет рейса HY274 «Стамбул — Ташкент». Прорабатывается вопрос направления резервного воздушного судна для вывоза пассажиров из Стамбула, говорится в сообщении.

Компания принесла извинения за неудобства пассажирам и встречающим и попросила отнестись к сложившейся ситуации с понимаем.