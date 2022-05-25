В Управлении народного образования Ферганской области прокомментировали видеозапись о том, как учащаяся школы №22 Куштепинского района после конфликта с учителем выпрыгивает из окна.

Ролик накануне появился в социальных сетях, и пользователи предположили, что девочка выпрыгнула со второго этажа. На видео педагог отчитывает девочку, тычет ей в лицо, кричит, чтобы она молчала, что не поставит ей оценку и — после того, как школьница выпрыгивает из окна — проклинает её родителей.

В заявлении облУНО говорится, что учащаяся 8-го класса во время урока химии попросила учителя отпустить её домой, чтобы она могла оставить ключ родным. Педагог ответила, что до конца урока осталось 5 минут. Несмотря на это, девочка покинула класс через окно.

Учительница вернула её обратно в класс и поругала. Девочка снова выпрыгнула из окна. Происходящее было снято на видео одним из одноклассников девочки.

Класс находится на первом этаже. Школьница не получила никаких телесных повреждений, отмечается в сообщении.

ОблУНО взяло ситуацию под контроль и продолжает её изучение. По результатам проверки будут опубликованы детали, пообещали в управлении.